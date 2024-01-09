В PC-версии Diablo IV появится трассировка лучей

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С очередного обновления в марте 2024 года Diablo IV получит поддержку трассировки лучей, следует из трейлера, выложенного NVIDIA.

Фото: Blizzard Entertainment

Компания продемонстрировала новые возможности на выставке потребительской электроники CES 2024. Разработчики отчитались, что благодаря использованию DLSS 3 сумели добиться увеличения производительности в среднем в 2,5 раза при игре в 4K и улучшения отзывчивости за счёт снижения задержки на 67%.

Трассировка лучей в одной из популярнейших action-RPG сделает реалистичнее отображение теней, отражений, особенно от прозрачных и полупрозрачных объектов.

Diablo IV