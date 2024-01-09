Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В PC-версии Diablo IV появится трассировка лучей
Ученые установили год, когда человечество сможет покинуть Землю
Зеленский в Швейцарии хочет уговорить мировой бизнес на военные кредиты для Киева
Названы естественные способы повысить уровень тестостерона
В Германии ожидают завершение конфликта на Украине в конце 2024 года
Вторая часть боевика "Никто" уже находится в разработке
В Минобороны сообщили, что заболеваемость в рядах ВС РФ за последние четыре года стала ниже на 9,4%
Европа потеряла 500 млн евро из-за антироссийских санкций
Как избежать ослепления яркими фарами встречных машин зимой: советы ГИБДД

Впервые в истории "Тетрис" пройден до конца

1:12
Видеоигры

Юный американец Уиллис Гибсон стал первым в мире человеком, сумевшим полностью прийти "Тетрис". Рекорд достигнут спустя почти 40 лет после изобретения игры.

Впервые в истории "Тетрис" пройден до конца
Фото: YT aGameScout

13-летний житель штата Оклахома выложил торжественный момент на своём канале в YouTube. За 38 минут он дошёл до 157 уровня игры, после чего она попросту зависла.

"Я сейчас отключусь, не чувствую своих пальцев", — прокомментировал победитель.

Ранее считалось, что в "Тетрисе" можно дойти только до 29 уровня, что дальше — оставалось неизвестным. Не так давно искусственный интеллект прошёл игру до 157 уровня.

"Тетрис" изобрёл советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году. Игра быстро стала популярной во всём мире, она портирована на все известные платформы, включая портативный "геймбой", на котором её и выиграл американский подросток. К слову, он весьма подготовленный игрок — занял третье место в Чемпионате мира по классическому тетрису в 2023 году.

Победа в Тетрисе
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса, Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса, Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Агата Муцениеце приняла важное решение, касающееся личной жизни и детей
Ржавый флот Его Величества. Как идут ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Долина объявила об отъезде из страны: "В голове постоянно крутятся мысли"
Витаминный салат из свеклы и солёных огурцов: объеденье за копейки
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Последние материалы
3 средства, предотвращающие разводы на стеклах после чистки
Бойцы ВС РФ: "Страх, что спецоперация закончится на полуслове"
Картине "Оппенгеймер" выручили "Золотой глобус" как лучшему драматическому фильму 2023 года
В Верховной раде Украины заявили о политической "смерти" Зеленского
Что делать, если тормоза отказали: советы экспертов и ГИБДД
Аллерголог Аплетаева посоветовала есть не больше трёх мандаринов в сутки
Как предотвратить потемнение шампиньонов при готовке
Он будет блестеть и искриться: как очистить унитаз
Названа причина выбора родителями определенных имен для детей
Названы способы избавиться от большого живота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников