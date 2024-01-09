Юный американец Уиллис Гибсон стал первым в мире человеком, сумевшим полностью прийти "Тетрис". Рекорд достигнут спустя почти 40 лет после изобретения игры.
13-летний житель штата Оклахома выложил торжественный момент на своём канале в YouTube. За 38 минут он дошёл до 157 уровня игры, после чего она попросту зависла.
"Я сейчас отключусь, не чувствую своих пальцев", — прокомментировал победитель.
Ранее считалось, что в "Тетрисе" можно дойти только до 29 уровня, что дальше — оставалось неизвестным. Не так давно искусственный интеллект прошёл игру до 157 уровня.
"Тетрис" изобрёл советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году. Игра быстро стала популярной во всём мире, она портирована на все известные платформы, включая портативный "геймбой", на котором её и выиграл американский подросток. К слову, он весьма подготовленный игрок — занял третье место в Чемпионате мира по классическому тетрису в 2023 году.
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