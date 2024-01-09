Вышел трейлер Half-Life 2 RTX, пока что без даты выхода

1:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На выставке CES 2024 компания Nvidia представила свежий трейлер геймплея своего грядущего ремастера Half-Life 2 RTX.

Фото: Кадо из видеоролика Youtube "Half-Life 2 RTX, An RTX Remix Project - Announce Trailer"

Half-Life 2 RTX был объявлен на Gamescom в прошлом году, где подтвердилось, что члены сообщества Half-Life 2 активно участвуют в разработке RTX-ремастера критиками одобренного шутера от первого лица от Valve.

Этот ремастер будет использовать разнообразные технологии Nvidia, включая аппаратную трассировку лучей, Nvidia Reflex, RTX IO и третьего поколения DLSS. Разработка стала возможной благодаря RTX Remix, инструментарию для моддинга, представленному Nvidia в 2022 году. Бета-версия этого набора инструментов ожидается в конце текущего месяца.

Half-Life 2 RTX станет третьей игрой, воспользовавшейся преимуществами RTX Remix, следуя за двумя предыдущими проектами, такими как Portal RTX и Portal: Prelude RTX.