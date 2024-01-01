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Раскрыты подробности RTX 5090: 32 ГБ GDDR7, больше кэша, удвоенная производительность

1:28
Видеоигры

До выхода следующего поколения видеокарт от NVIDIA предположительно остаётся ещё целый год, однако уже раскрыты возможные характеристики RTX 5090, о которых стало известно порталу Guru3D.

Раскрыты подробности RTX 5090: 32 ГБ GDDR7, больше кэша, удвоенная производительность
Фото: Официальный сайт Nvidia

RTX 5090 будет построен на архитектуре Blackwell, при этом GPU идёт под кодовым названием GB202. Он содержит на 60% больше CUDA ядер, чем его предшественник (26112 вместо 16384). Однако для повышения энергоэффективности существует вероятность, что в финальной версии GPU будет доступно всего 24046 ядер.

Несмотря на предыдущие слухи о 512-битной памяти, наиболее вероятно, что видеокарта получит 384-битную шину, такую же, как и в RTX 4090. В составе видеокарты будет 32 гигабайта памяти GDDR7, работающей на скорости 1536 ГБ/с, вместо текущих 1008 ГБ/с. Кроме того, объем кэша будет увеличен с 72 до 96 МБ.

Предполагается, что производительность RTX 5090 будет в два раза выше, чем у RTX 4090.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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