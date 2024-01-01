Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГИБДД раскрыла, как полицейские массово лишают водителей прав за обгон автобуса
Дом не должен быть свалкой: 7 обязательных рекомендаций
Британия намерена затянуть украинский конфликт
Три примера, как крышка расширительного бачка убивает двигатель автомобиля
При приготовлении тушеной капусты нельзя не использовать эти ингредиенты
Escape Academy - бесплатная доступная игра в магазине Epic Game Store
Американский офицер сообщил Зеленскому сообщили о плохих новости на 2024 год
"Мужское счастье" зачахнет от таких невыносимых условий в доме
Врачи рассказали, как заставить мозг почувствовать сытость и начать худеть

Вредоносное ПО распространилось через мод игры в Steam и украло данные пользователей

2:54
Видеоигры

Несколько дней назад злоумышленники получили доступ к аккаунту разработчика мода Downfall для игры Slay the Spire на платформе Steam и скомпрометировали загрузки с использованием вредоносного ПО Epsilon Information Stealer. Downfall представляет собой бесплатный фанатский мод, доступный в Steam для инди-игры Slay the Spire.

Вредоносное ПО распространилось через мод игры в Steam и украло данные пользователей
Фото: Wikipedia by Mega Crit / Humble Bundle is licensed under Добросовестное использование

Вредоносная программа заразила только предварительно упакованную автономную модифицированную версию Downfall, оставив моды, установленные через Steam Workshop, в безопасности. Загрузка из вредоносного ПО была доступна всего лишь один час, прежде чем ее удалось обнаружить и устранить.

Epsilon Information Stealer способен крадти пароли пользователя из интернет-браузеров, файлов cookie, Discord, Steam и данных в Telegram.

Разработчик Downfall сообщил, что одно из их устройств было заражено вредоносным ПО, которое обошло систему безопасности, установленную на нем. Пока не проведена профессиональная оценка, нельзя утверждать, что это было злонамеренное ПО для кражи паролей, аналогичное двухфакторной аутентификации (2FA). Взломанные учетные записи были связаны с разными адресами электронной почты, но на данный момент нет подтверждения, что эти адреса были фактически украдены.

Разработчик опубликовал сообщение на платформе Steam, рекомендуя игрокам, видевшим всплывающее окно Unity, сменить пароли, особенно тем, кто не использует двухфакторную аутентификацию. Они также призывают активировать онлайн защиту и провести сканирование. Для полной уверенности предпочтительно сбросить настройки и удалить все данные с зараженного устройства.

Разработчик также предлагает поддержку через Discord для пострадавших пользователей и подчеркивает важность использования двухфакторной аутентификации для обеспечения безопасности. Epsilon Information Stealer обычно используется для атак на игровые сообщества через моды. Злоумышленники обманом уговаривают геймеров установить вредоносное ПО под видом дополнения или тестовой сборки игры.

В последнее время заметен рост использования автономных и сторонних модов для распространения вредоносных программ. Например, ранее злоумышленники предпочитали моды Minecraft для развертывания вредоносного ПО Bleeding Pipe среди ничего не подозревающих пользователей.

С октября Steam требует от разработчиков использовать систему проверки безопасности на основе SMS для предотвращения загрузки скомпрометированных файлов. Остается интерес увидеть итоговую "профессиональную оценку расследования" для полного понимания этого инцидента и действий злоумышленников.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.

Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Что необычного в новогодне-истеричной речи президента Зеленского Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Торт "Новогодний пенёк": порадуйте гостей таким замечательным десертом
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Последние материалы
Дом не должен быть свалкой: 7 обязательных рекомендаций
Британия намерена затянуть украинский конфликт
Три примера, как крышка расширительного бачка убивает двигатель автомобиля
При приготовлении тушеной капусты нельзя не использовать эти ингредиенты
Escape Academy - бесплатная доступная игра в магазине Epic Game Store
Американский офицер сообщил Зеленскому сообщили о плохих новости на 2024 год
"Мужское счастье" зачахнет от таких невыносимых условий в доме
Врачи рассказали, как заставить мозг почувствовать сытость и начать худеть
Экс-полковник бундесвера: "Санкции не работают, у РФ поразительно много ракет и дронов"
Что необычного в новогодне-истеричной речи президента Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников