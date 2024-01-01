Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американский офицер сообщил Зеленскому сообщили о плохих новости на 2024 год
"Мужское счастье" зачахнет от таких невыносимых условий в доме
Врачи рассказали, как заставить мозг почувствовать сытость и начать худеть
Экс-полковник бундесвера: "Санкции не работают, у РФ поразительно много ракет и дронов"
В Брянске полиция задержала блогершу, которая сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь
Илон Маск опасается стремительного развития ИИ
"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Сокрытые красоты России: пять недооцененных туристических жемчужин
Маргарита Симоньян дала совет участникам голой вечеринки

Escape Academy - бесплатная доступная игра в магазине Epic Game Store

1:11
Видеоигры

Новый год наступил, однако Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей бесплатными играми.

Escape Academy - бесплатная доступная игра в магазине Epic Game Store
Фото: Wikipedia by The box/cover art can or could be obtained from the distributor is licensed under Fair use

Escape Academy стала четырнадцатой загадочной игрой, предоставляемой бесплатно в магазине EGS в рамках новогодней акции. Игру можно добавить в свою библиотеку до 19:00 по московскому времени 2 января.

Escape Academy, выпущенная в июле 2022 года, представляет собой многопользовательскую 3D-головоломку, созданную студией Coin Crew Games. В этой игре игроки должны тренироваться, чтобы стать настоящими мастерами квестов, решая головоломки и взламывая серверы в школе, наполненной перспективными учениками.

Уровни в Escape Academy разработаны опытными специалистами по квестам из реальной жизни. Играть можно как в одиночку, так и в режиме для двух игроков, который доступен как для локальной, так и для сетевой игры на разделенном экране.

Escape Academy получила высокие оценки от игроков в магазине Steam и набрала 79 баллов на сайте Metacritic.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов

Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.

Секрет мастеров: почему перекачивание шин автомобилей зимой - ключевая рекомендация опытных специалистов
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Что необычного в новогодне-истеричной речи президента Зеленского Дмитрий Плотников Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров Financial Times: сербская оппозиция планирует новые протесты из-за "украденных выборов" Михаил Плисюк
5 причин, почему внезапно начинают плавать обороты двигателя
Торт "Новогодний пенёк": порадуйте гостей таким замечательным десертом
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Последние материалы
Escape Academy - бесплатная доступная игра в магазине Epic Game Store
Американский офицер сообщил Зеленскому сообщили о плохих новости на 2024 год
"Мужское счастье" зачахнет от таких невыносимых условий в доме
Врачи рассказали, как заставить мозг почувствовать сытость и начать худеть
Экс-полковник бундесвера: "Санкции не работают, у РФ поразительно много ракет и дронов"
Что необычного в новогодне-истеричной речи президента Зеленского
В Брянске полиция задержала блогершу, которая сожгла свой паспорт в новогоднюю ночь
Илон Маск опасается стремительного развития ИИ
"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Сокрытые красоты России: пять недооцененных туристических жемчужин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников