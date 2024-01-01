Escape Academy - бесплатная доступная игра в магазине Epic Game Store

Новый год наступил, однако Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей бесплатными играми.
Escape Academy стала четырнадцатой загадочной игрой, предоставляемой бесплатно в магазине EGS в рамках новогодней акции. Игру можно добавить в свою библиотеку до 19:00 по московскому времени 2 января.
Escape Academy, выпущенная в июле 2022 года, представляет собой многопользовательскую 3D-головоломку, созданную студией Coin Crew Games. В этой игре игроки должны тренироваться, чтобы стать настоящими мастерами квестов, решая головоломки и взламывая серверы в школе, наполненной перспективными учениками.
Уровни в Escape Academy разработаны опытными специалистами по квестам из реальной жизни. Играть можно как в одиночку, так и в режиме для двух игроков, который доступен как для локальной, так и для сетевой игры на разделенном экране.
Escape Academy получила высокие оценки от игроков в магазине Steam и набрала 79 баллов на сайте Metacritic.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.