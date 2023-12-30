Как улучшить производительность в играх на Windows 11

Как заявляется в Microsoft, Windows 11 — лучшая операционная система для игр. Согласны ли вы с этим или нет, но есть некоторые моменты, которые можно улучшить.

Фото: Фото: Microsoft

С учетом того, что Windows 11 становится основной операционной системой, необходимо внести изменения для оптимизации игрового процесса. Некоторые геймеры сталкиваются с проблемами, такими как низкая частота кадров, задержки и сбои.

Если вы столкнулись с этими трудностями, возможно, наши советы помогут вам получить больше удовольствия от игр на ПК с Windows 11.

Включите режим игры

Активация режима игры существенно повышает производительность. Он направляет больше системных ресурсов на игровые приложения, отключает уведомления и сокращает фоновые процессы, улучшая производительность игры.

Для активации перейдите в "Настройки" через значок Windows на панели задач, затем выберите "Игры" > "Режим игры" и включите переключатель.

Используйте автоматическое HDR

Высокий динамический диапазон (HDR) придает играм лучшую яркость и глубину цвета. Включите автоматическое HDR в "Настройках" > "Системные настройки" > "Дисплей".

Выберите нужный дисплей и включите "Использовать HDR" и "Автоматическое HDR".

Убедитесь, что нагрузка игры идёт на основной графический процессор

Для игр с высокими требованиями рекомендуется использовать самый мощный графический процессор. В меню игрового режима выберите "Графика" и настройте предпочтительный графический процессор.

Отключите повышенную точность указателя

Отключите эту функцию, так как она может мешать эффективному перемещению указателя в играх. В "Настройках мыши" выберите "Дополнительные настройки мыши" и снимите флажок "Повышенная точность указателя".

Обновите драйверы графического процессора

Регулярно обновляйте драйверы для достижения максимальной производительности видеокарты.

Обновите Windows

Регулярные обновления Windows 11 также могут улучшить производительность и общий опыт использования. Проверяйте наличие обновлений регулярно.

Советы, представленные в этой статье, несомненно, улучшат игровую производительность.

Для достижения максимальных результатов учтите также другие факторы, такие как старые видеокарты, медленные или перегруженные жесткие диски, проблемы с определенными драйверами, перегрев и устаревшие процессоры. Это поможет вам эффективно использовать игровые сессии.