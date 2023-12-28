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Dragon's Dogma 2: извинения директора за долгое ожидание и забавные истории о создании игры

1:40
Видеоигры

После более чем десятилетнего ожидания компания Capcom, наконец, представила Dragon's Dogma 2 — новую главу в серии экшен-RPG, запланированную к выходу в марте 2024 года. Хидеаки Ицуно снова выразил свои извинения перед фанатами, которые долгие годы мечтали о продолжении оригинальной игры, выпущенной в 2012 году.

Dragon's Dogma 2: извинения директора за долгое ожидание и забавные истории о создании игры
Фото: Wikipedia by Capcom is licensed under Добросовестное использование

Ицуно поделился, что желание создать вторую часть всегда присутствовало:

"Я искренне хотел начать работу над продолжением сразу после выпуска [оригинала], поэтому прошу прощения за то, что заставил вас так долго ждать," — отметил режиссер игры в интервью журналу Play.

"Было замечательно видеть, как множество фанатов ценили качество игры и поддерживали ее все эти годы. Поддержка фанатов, как внутри Capcom, так и за его пределами, действительно помогла продвинуть проект."

"Мы проводили многодневные сессии, где команда предлагала идеи для игры, и самыми забавными всегда были те, которые приходили в голову, когда наша работа затягивалась до поздней ночи. При воплощении этих идей в жизнь мы не спрашивали себя: 'Можем ли мы действительно внедрить в игру что-то настолько глупое?', а старались добавить как можно больше", — рассказал Ицуно о работе над Dragon's Dogma 2.

Dragon's Dogma 2 станет первой игрой, которую Capcom будет продавать по цене $70. Экшен-RPG поступит в продажу 22 марта на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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