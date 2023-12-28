Capcom наконец-то представила Dragon's Dogma 2. Выход сиквела запланирован на март 2024 года — после более чем десятилетнего ожидания.
Директор игры Хидеаки Ицуно принёс извинения её многочисленным фанатам.
"Я действительно хотел сделать продолжение сразу после выхода, так что извините, что заставил всех ждать так долго", — заявил он журналу Play.
Он поблагодарил игроков за поддержку — это, по его признанию, "определённо помогло продвинуть проект".
По словам гейм-дизайнера, самые креативные идеи приходили в голову разработчикам, когда они засиживались допоздна.
"Когда мы пытались воплотить эти идеи в жизнь, мы не задавали себе вопрос: "Можем ли мы действительно включить в игру что-то настолько глупое?", а добавляли как можно больше", — поделился Ицуно.
Остаётся добавить, что Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта одновременно на всех платформах по цене 70 долларов.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.