Разработчик Dragon's Dogma анонсировал выход второй части игры

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Capcom наконец-то представила Dragon's Dogma 2. Выход сиквела запланирован на март 2024 года — после более чем десятилетнего ожидания.

Фото: Capcom

Директор игры Хидеаки Ицуно принёс извинения её многочисленным фанатам.

"Я действительно хотел сделать продолжение сразу после выхода, так что извините, что заставил всех ждать так долго", — заявил он журналу Play.

Он поблагодарил игроков за поддержку — это, по его признанию, "определённо помогло продвинуть проект".

По словам гейм-дизайнера, самые креативные идеи приходили в голову разработчикам, когда они засиживались допоздна.

"Когда мы пытались воплотить эти идеи в жизнь, мы не задавали себе вопрос: "Можем ли мы действительно включить в игру что-то настолько глупое?", а добавляли как можно больше", — поделился Ицуно.

Остаётся добавить, что Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта одновременно на всех платформах по цене 70 долларов.

Трейлер Dragon's Dogma 2