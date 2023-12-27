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Новые утечки: в Rockstar проводилась работа по GTA Tokyo

1:34
Видеоигры

После того, как Rockstar, наконец, справилась с последствиями прошлогодней утечки и выявила виновного, ей пришлось столкнуться с новым испытанием. Исходный код GTA 5 оказался в открытом доступе, и утечка раскрыла, что восемь сюжетных DLC для GTA 5 были отменены.

Новые утечки: в Rockstar проводилась работа по GTA Tokyo
Фото: https://akket.com/wp-content/uploads/2020/05/Grand-Theft-Auto-V-Steam-Besplatno-Igry-Videoigry-6.jpg

Однако это не были единственные проекты, подвергнутые отмене, так как GTA Tokyo была аннулирована еще до того, как стала крупным проектом.

Rockstar занималась разработкой Grand Theft Auto в японском стиле для PS2, создавая новую обстановку для франшизы. Слухи об этом проекте начали появляться еще в 2016 году. Последний утечка из студии подтверждает, что эти слухи были основательными, и проект был отменен до официального анонса.

В те годы у Rockstar был насыщенный график работы. Каждые несколько лет команда создавала новую игру Grand Theft Auto, параллельно занимаясь разработкой спин-оффов серии. Кроме того, компания часто выпускала такие игры, как Midnight Club.

GTA Tokyo, вероятно, была игрой с огромным потенциалом. Недавно такие франшизы, как Yakuza, продемонстрировали потенциал игр, развивающихся на оживленных улицах Японии.

Тем не менее, студия решила оставить этот отмененный проект в прошлом. В настоящее время Rockstar фокусируется на выпуске GTA 6 к 2025 году.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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