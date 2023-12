Steam в 2023: топ игр, рекорд пользователей и самые популярные языки

В своем недавнем анализе Steam за 2023 год, GameWorldObeserver предоставил интересные данные о платформе Valve, затрагивающие как выпущенные игры, так и те, что завоевали сердца фанатов по всему миру.

Фото: Wikipedia by Valve Inc. is licensed under Добросовестное использование

Рост количества игр

В 2023 году было выпущено поразительное количество новых игр — 14 423, что превышает предыдущий год на 14,5%. Этот впечатляющий рост свидетельствует о постоянном развитии игровой индустрии и ее популярности.

Рекордное число активных игроков

Особенно стоит отметить, что 26 марта 2023 года на платформе Steam был зафиксирован рекордный показатель — 33 598 520 одновременно подключенных игроков. Это внушительное число свидетельствует о неослабевающем интересе к миру видеоигр.

Популярные игровые теги

Теги игр оказывают значительное влияние на выбор игроков. В 2023 году самые популярные теги включают:

Одиночная игра: 12 000 игр

Инди: 9 300 игр

Казуальная игра: 8 800 игр

Экшен: 8 500 игр

Приключения: 8 000 игр

2D: 6 400 игр

Симуляторы: 5,500 игр

3D игры: 5,300 игр

RPG: 5 200 игр

Стратегии: 4 800 игр

Эти теги отражают разнообразие предпочтений игроков и направленности игрового контента.

Популярные языки и их изменения

Состав самых популярных языков остается стабильным по сравнению с 2022 годом. Однако некоторые изменения в рейтинге неизбежны:

Английский

Упрощённый китайский

Русский

Японский (+2)

Немецкий (-1)

Французский (-1)

Испанский

Корейский (+1)

Итальянский (-1)

Традиционный китайский

Топ-20 игр в Steam в 2023 году

Завершая обзор, представим рейтинг самых популярных игр согласно максимальному числу одновременно активных игроков (CCU) на платформе Steam:

Hogwarts Legacy — 879 308 CCU

Baldur's Gate 3 — 875 343 CCU

Sons of the Forest — 414,257 CCU

Starfield — 330,723 CCU

The Finals — 242,619 CCU

Lethal Company — 240,817 CCU

Resident Evil 4 — 168,191 CCU

Armored Core VI — 156,171 CCU

Remnant 2 — 110,856 CCU

Cities: Skylines II — 104,697 CCU

Party Animals — 104,174 CCU

Dave the Diver — 98 480 CCU

ARK: Survival Ascended — 98,047 CCU

BattleBit Remastered — 87 323 CCU

Football Manager 2024 — 86 900 CCU

EA Sports FC 24 — 82,287 CCU

Payday 3 — 77,938 CCU

Wo Long: Fallen Dynasty — 75,906 CCU

Overwatch 2 — 75,608 CCU

Street Fighter 6 — 70,573 CCU

Этот рейтинг предоставляет обзор наиболее востребованных игр в 2023 году среди игроков Steam.