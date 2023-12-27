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Steam в 2023: топ игр, рекорд пользователей и самые популярные языки

4:08
Видеоигры

В своем недавнем анализе Steam за 2023 год, GameWorldObeserver предоставил интересные данные о платформе Valve, затрагивающие как выпущенные игры, так и те, что завоевали сердца фанатов по всему миру.

Steam в 2023: топ игр, рекорд пользователей и самые популярные языки
Фото: Wikipedia by Valve Inc. is licensed under Добросовестное использование

Рост количества игр

В 2023 году было выпущено поразительное количество новых игр — 14 423, что превышает предыдущий год на 14,5%. Этот впечатляющий рост свидетельствует о постоянном развитии игровой индустрии и ее популярности.

Рекордное число активных игроков

Особенно стоит отметить, что 26 марта 2023 года на платформе Steam был зафиксирован рекордный показатель — 33 598 520 одновременно подключенных игроков. Это внушительное число свидетельствует о неослабевающем интересе к миру видеоигр.

Популярные игровые теги

Теги игр оказывают значительное влияние на выбор игроков. В 2023 году самые популярные теги включают:

Одиночная игра: 12 000 игр
Инди: 9 300 игр
Казуальная игра: 8 800 игр
Экшен: 8 500 игр
Приключения: 8 000 игр
2D: 6 400 игр
Симуляторы: 5,500 игр
3D игры: 5,300 игр
RPG: 5 200 игр
Стратегии: 4 800 игр
Эти теги отражают разнообразие предпочтений игроков и направленности игрового контента.

Популярные языки и их изменения

Состав самых популярных языков остается стабильным по сравнению с 2022 годом. Однако некоторые изменения в рейтинге неизбежны:

  • Английский
  • Упрощённый китайский
  • Русский
  • Японский (+2)
  • Немецкий (-1)
  • Французский (-1)
  • Испанский
  • Корейский (+1)
  • Итальянский (-1)
  • Традиционный китайский

Топ-20 игр в Steam в 2023 году

Завершая обзор, представим рейтинг самых популярных игр согласно максимальному числу одновременно активных игроков (CCU) на платформе Steam:

Hogwarts Legacy — 879 308 CCU
Baldur's Gate 3 — 875 343 CCU
Sons of the Forest — 414,257 CCU
Starfield — 330,723 CCU
The Finals — 242,619 CCU
Lethal Company — 240,817 CCU
Resident Evil 4 — 168,191 CCU
Armored Core VI — 156,171 CCU
Remnant 2 — 110,856 CCU
Cities: Skylines II — 104,697 CCU
Party Animals — 104,174 CCU
Dave the Diver — 98 480 CCU
ARK: Survival Ascended — 98,047 CCU
BattleBit Remastered — 87 323 CCU
Football Manager 2024 — 86 900 CCU
EA Sports FC 24 — 82,287 CCU
Payday 3 — 77,938 CCU
Wo Long: Fallen Dynasty — 75,906 CCU
Overwatch 2 — 75,608 CCU
Street Fighter 6 — 70,573 CCU

Этот рейтинг предоставляет обзор наиболее востребованных игр в 2023 году среди игроков Steam.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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