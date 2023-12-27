В сети обнаружили намёк на новую студию PlayStation

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В сети заметили обновленные резюме некоторых предыдущих членов команды Deviation Games, студии-партнера Sony, которая недавно столкнулась с волной увольнений весной этого года. Эти специалисты с лета работают в SIE, а Фред Томпсон, главный гейм-дизайнер, занимается "руководством разработки неанонсированного проекта".

Фото: Openverse by verchmarco is licensed under CC BY 2.0.

Кроме того, видимо, к коллективу присоединился опытный разработчик из Treyarch, Джейсон Бланделл, один из сооснователей Deviation Games, который ранее занимал должность креативного директора в студии до 2022 года. Его упомянул гейм-дизайнер Дж. К. Фармер (JCBackfire) в своих социальных сетях, и его резюме также видно на скриншотах. Слова разработчика свидетельствуют о том, что он уже некоторое время работает в PlayStation Studios под руководством Бланделла.

Все эти факты могут указывать на возможное формирование новой студии PlayStation "за кулисами" Sony, в которую, вероятно, вошли бывшие сотрудники Deviation Games. Пока что это только слухи, но резюме разработчиков говорят сами за себя.