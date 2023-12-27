Разработчики Slay the Princess разрешили игрокам пиратить её

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Black Tabby Games, выпустивший инди-хит 2023 года Slay the Princess, разрешил игрокам скачивать его пиратскую копию. Твиты об этом появились во вторник в официальном аккаунте компании в X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).

Фото: ComicBook

Авторы игры справедливо рассудили, что глядя чужие стримы, пользователи не поймут, насколько интересна охота за Принцессой в силу разветвлённости игрового сюжета.

"Игра будет лучше, если вы впервые сыграете в неё сами, а не посмотрите чужое прохождение. (А если с деньгами проблемы, пиратьте и купите копию позже, когда у вас будут деньги, если вам понравилось!)", — написали разработчики.

"Это несколько неожиданный подход со стороны разработчика", — прокомментировало сообщение Black Tabby Games издание ComicBook.

"Психологический хоррор-визуальный роман с возможностью выбора" Slay the Princess вошёл в списки лучших игр 2023 года, составленные Kotaku, The Gamer, GameSpot и Destructoid. У него 97% положительных оценок из 5600 мнений в Steam.