Cyberpunk 2077 стала игрой года по мнению фанатов

Видеоигры

CD Projekt Red достойна премии "Игра года" за Cyberpunk 2077, уверены её фанаты на Reddit.

Фото: iXBT.games

Игра уже номинировалась на The Game Awards в 2021 году, но тогда ей не повезло из-за проблем на старте проекта. В 2022-м её легко обошла It Takes Two. И вот в 2023-м всё, казалось бы, было на мази, но кардинальное обновление 2.0 лишило компанию шансов на победу.

Впрочем, фанаты не унывают — по их мнению, игра заслужила признание в народе, а это важнее.

"Получение награды не делает игру лучше. Cyberpunk войдет в историю игр как культовая классика и начало новой захватывающей франшизы", — написал один из них.

О популярности Cyberpunk 2077 можно судить по впечатляющим цифрам: 25 миллионов проданных копий получили более 500 тысяч положительных отзывов в Steam.