Слитые строки кода GTA 6 указывают на наличие постельных сцен в игре

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В результате анализа утекших файлов из серверов Rockstar Games пользователями была обнаружена новая информация о серии Grand Theft Auto (GTA).

Фото: Wikipedia by Rockstar Games is licensed under Добросовестное использование

Основная фокусировка находится на Project Americas, который представляет собой кодовое название для GTA 6. Строки кода указывают на то, что главные персонажи шестой части этой гангстерской серии будут заниматься сексом, сообщает Playground.

Этот аспект стал предметом обсуждения в связи с возможной цензурой игры, о которой было упомянуто после её официальной презентации. Однако, согласно найденной информации, Grand Theft Auto 6 сохранит свою оригинальность и останется насыщенной контентом для взрослой аудитории.