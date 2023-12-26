На игровой площадке Steam пользователи могут увидеть свои итоги 2023 года

1:04 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Steam вновь предоставляет игрокам возможность оценить свою активность на платформе за уходящий год. Пользователям доступен краткий обзор их игровой деятельности, включая информацию о самых популярных играх, затраченном времени на них и количестве проведенных игровых сессий.

Фото: Скриншот Steam by Valve Inc.

Для получения персонализированного отчета необходимо авторизоваться в Steam и воспользоваться специальной функцией на сайте. Важно отметить, что страница также предоставляет данные о том, как статистика пользователя соотносится с общими показателями сообщества Steam.

Личные итоги 2023 года можно увидеть, перейдя на вкладку "Итоги Steam 2023 года" в верхней части магазина Steam на сайте или в клиенте, сообщает Playground.

Отчет может быть поделен с другими пользователями, и для обеспечения конфиденциальности предусмотрены настройки, позволяющие ограничить доступ к отчету только друзьям в Steam или предоставить ссылку конкретным лицам.