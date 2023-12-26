Steam вновь предоставляет игрокам возможность оценить свою активность на платформе за уходящий год. Пользователям доступен краткий обзор их игровой деятельности, включая информацию о самых популярных играх, затраченном времени на них и количестве проведенных игровых сессий.
Для получения персонализированного отчета необходимо авторизоваться в Steam и воспользоваться специальной функцией на сайте. Важно отметить, что страница также предоставляет данные о том, как статистика пользователя соотносится с общими показателями сообщества Steam.
Личные итоги 2023 года можно увидеть, перейдя на вкладку "Итоги Steam 2023 года" в верхней части магазина Steam на сайте или в клиенте, сообщает Playground.
Отчет может быть поделен с другими пользователями, и для обеспечения конфиденциальности предусмотрены настройки, позволяющие ограничить доступ к отчету только друзьям в Steam или предоставить ссылку конкретным лицам.
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