Пользователи нашли информацию об отмененной игре Bully II в исходном коде GTA V

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Недавно стало известно о просочившемся в интернет исходном коде Grand Theft Auto V, популярной игры, считающейся рекордсменом по продажам и влиянию на игровую индустрию восьмого поколения консолей. Утечка произошла в 2022 году, но только теперь стали известны подробности.

Фото: Wikipedia by Rockstar Vancouver is licensed under Добросовестное использование

Среди найденных в коде материалов обнаружена неиграбельная сборка GTA 6, а также информация о восьми отмененных DLC для GTA V. Одно из DLC предполагало расширение игры до Либерти-Сити. Кроме того, обнаружена информация об отмененных проектах Agent и Bully II, сообщает Playground.

Относительно Bully II, файлы содержат концепт-арты этого проекта, который был отменен после разочаровывающих результатов Max Payne 3. Rockstar Vancouver, разработчик оригинальной Bully, занялся работой над сиквелом, но недовольство компании-издателя привело к отмене проекта и закрытию студии.

Кроме того, в исходных файлах GTA V обнаружен неанонсированный проект Rockstar San Diego — Midnight Club 5. Неясно, в какой период разрабатывалась игра, но учитывая фокус студии на серии игр Red Dead, предполагается, что проект был отменен между 2010 и 2014 годами.