PC Gamer: Steam остается самой популярной игровой площадкой на ПК

1:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В 2023 году Steam продолжает удерживать лидерство среди игровых платформ на ПК, демонстрируя стабильные успехи. В отличие от остальных консолей, ПК представляет собой открытую платформу, и, несмотря на это, Steam остается неоспоримым фаворитом, согласно оценкам PC Gamer.

Фото: Wikipedia by Valve Inc. is licensed under Добросовестное использование

Издание отмечает возвращение к Steam крупных издателей, включая EA, Activision, Ubisoft и Microsoft. Даже Blizzard, долгое время остававшаяся верной своей платформе Battle.net, начала продавать свои игры на Steam.

Steam продолжает быть местом выхода ведущих игр, включая Baldur's Gate 3, Starfield и Hogwarts Legacy, а также для многих популярных инди-игр. Несмотря на сниженный интерес к виртуальной реальности, портативная консоль Steam Deck стала успешным аппаратным устройством, привлекая новых пользователей, не обладающих стационарными ПК, сообщает Playground.

Epic Games Store, возможный конкурент Steam, достиг определенных успехов, вложив средства и выпустив эксклюзив Alan Wake 2. Однако у компании также были трудности, включая массовые увольнения в сентябре. PC Game Pass от Microsoft и другие игровые площадки, такие как GOG и itch.io, пока не смогли оказать серьезного влияния на доминирование Steam.