Раскрыты способы найти бесплатные игры

1:19 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Пока власти разных стран ограничивают юных геймеров в их попытках потратить родительские деньги в онлайн-играх, мы с вами изучим способы не тратить их вовсе. Итак, способы получения халявы на основных игровых сервисах.

Фото: Flickr by Kelly Hunter

Steam

Во-первых, тут есть раздел free-to-play, в который можно зайти через левое навигационное меню.

Во-вторых, Специальные предложения, где игры не бесплатные, но с большими скидками.

Наконец, на Steam бывают "бесплатные выходные" с возможностью временного полного доступа к крупным играм.

Epic Games

Скачайте Epic Games Store и вы получите по крайней мере одну избранную бесплатную игру в неделю.

На странице Free Games вы найдёте другие стандартные бесплатные игры, а также временно бесплатные игры и их анонсы.

Humble Bundle

В определённые моменты на этом сайте вы найдёте платные коллекции игр совершенно бесплатно. Заходите почаще, чтобы ничего не пропустить.

Itch.io

Этот ресурс посвящён инди-играм, и на нём тоже есть раздел "Бесплатные игры". А на странице "В продаже" (ссылка слева) вы сможете найти игры более высокого качества, которые можно приобрести со скидкой.