Пока власти разных стран ограничивают юных геймеров в их попытках потратить родительские деньги в онлайн-играх, мы с вами изучим способы не тратить их вовсе. Итак, способы получения халявы на основных игровых сервисах.
Во-первых, тут есть раздел free-to-play, в который можно зайти через левое навигационное меню.
Во-вторых, Специальные предложения, где игры не бесплатные, но с большими скидками.
Наконец, на Steam бывают "бесплатные выходные" с возможностью временного полного доступа к крупным играм.
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Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.