Раскрыт автор самой популярной игры из Windows

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Пасьянс "Косынка" — возможно, самая популярная в мире игра. Во всяком случае, среди офисных работников. Но её автор не получил ни цента за свой шедевр.

Фото: Solitaire Card Games

В 1980-х программист Уэс Черри стажировался в Microsoft. По словам американца, игру он написал скорее от скуки. Показал начальству — работу приняли. Но не оплатили, потому что он был стажёром.

"Если бы я получил хоть по пенни с каждой купленной копии, я был бы богат", — смеётся Черри.

Программу включили в стандартный пакет Windows, начиная с версии 3.0. Официально — чтобы пользователи тренировались работать с мышкой. На самом деле, как подозревает автор, — просто для развлечения.

По окончании стажировки Уэс Черри трудился в группе разработчиков Excel. Тогда же он придумал встроить в свой пасьянс кнопку "Начальник", нажатием которой игра сворачивалась, а вместо неё на экране появлялась таблица. Но в официальный релиз функцию так и не включили — и без того "Косынка" охватила эпидемией офисы по всему миру.

"Количество часов, потраченных на раскладывание "Косынки", измеряется астрономическими величинами. Могу только намекнуть, что сразу после релиза первой ОС с "Косынкой" начался мировой финансовый кризис", — хвалится Черри.

С 1999 года он бросил программирование. Теперь автор самого популярного способа времяпрепровождения в офисе выращивает яблоки и делает из них сидр.