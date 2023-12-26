Названы страны, власти которых хуже всего относятся к юным геймерам

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Несовершеннолетним британцам запретили покупать лутбоксы (наборы игровых предметов — оружия очков или баллов и т. п. в онлайн-играх) за реальные деньги. Таким образом, Королевство стало ещё одной страной с официальными ограничениями в отношении юных геймеров.

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Самым суровым в этом смысле государством считается Китай — там нещадно борются с онлайн-играми. С прошлого года его примеру во многом последовали Бельгия и Нидерланды.

Теперь вот — Туманный Альбион. Новые нормы, введённые Торговой организацией британской индустрии игр и интерактивных развлечений UKIE, обязывает игровые компании запретить несовершеннолетним пользователям покупки без согласия родителей, усложнить процедуру верификации возраста, ограничить перепродажу содержимого лутбоксов.

Самые юные геймеры охотнее всех тратят деньги в виртуальном пространстве. По опросам, 90% представителей поколений Z и Альфа (то есть моложе 1997 года рождения) хоть раз совершали покупки в играх.