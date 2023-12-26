Окончены съемки второго сезона "Ходячих мертвецов" про Дэрила Диксона

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Второй сезон спин-оффа "Ходячих мертвецов" продолжит повествование о Дэриле Диксоне (Норман Ридус) и расскажет историю Кэрол Пелетье (Мелисса МакБрайд).

Фото: Wikipedia by Alexey2244

Съемки второго сезона сериала "Дэрил Диксон" начались несколько месяцев назад, еще до официального объявления AMC о продлении. Из-за забастовок производство было временно приостановлено, однако в августе 2023 года AMC достигло соглашения с SAG-AFTRA, что позволило каналу продолжить работу над несколькими своими проектами. На этой неделе объявили о завершении съемок второго сезона.

Подзаголовок нового сезона — "Книга Кэрол" — обещает стать захватывающим дополнением для поклонников Кэрол Пелетье, персонажа, олицетворяемого Мелиссой МакБрайд с 2010 года. Тизер к предстоящему сезону показывает, что Кэрол отправилась на поиски Дэрила после его неожиданного исчезновения из Содружества. Как они встретятся, находясь на разных континентах — Дэрил во Франции, а Кэрол в США?

Выход второго сезона запланирован на 2024 год.