Команда Digital Foundry собралась вместе, чтобы выделить самые впечатляющие по графике игры 2023 года. Конкуренция между проектами была настолько ожесточенной, что экспертам пришлось приложить много усилий для определения порядка мест в рейтинге.
3 место. Cyberpunk 2077 с поддержкой Ray Tracing: Overdrive
Специалисты DF признали, что Cyberpunk 2077 выглядела великолепно ещё до выхода патча с улучшенным трассированием лучей. Но режим "Ray Tracing: Overdrive" поднял визуальное исполнение проекта на новый уровень.
"С добавлением трассировки лучей произошло качественное улучшение освещения, непревзойденное в мире игр", — отметил Алекс Батталия (Alex Battaglia).
Тем не менее, несмотря на достижения Cyberpunk, она не смогла занять первое место по нескольким причинам.
Кроме того, реконструкция лучей в игре может создавать "шумный" эффект, в результате чего появляется грубый апскейлинг.
2 место. Alan Wake II
В Digital Foundry долго колебались, прежде чем поставить Alan Wake II на второе место. По мнению экспертов, творение Remedy является образцом отличной игры с качественным рендерингом в реальном времени.
"Каждая сцена насыщена невероятным количеством деталей, практически не видно грубых краев, а трассировка лучей придаёт всему этому дополнительный объем. В итоге изображение выглядит так, словно оно вырвано из настоящего фильма", — поделился Джон Линнеман (John Linneman).
Эксперты также высоко оценили применение трассировки лучей в сиквеле, которая отлично передаёт свойства объектов и эффективно работает с тенями и отражениями.
Лидеры отдали должное Remedy за первоклассное использование трассировки лучей. Эта технология в сиквеле прекрасно передаёт качества объектов и с легкостью взаимодействует с тенью и отражением. Например, ткань на костюме Уэйка реалистично поглощает свет.
1 место. Avatar: Frontiers of Pandora
В процессе обсуждения первого места Линнеман вспомнил, что ещё при работе над роликом об Avatar: Frontiers of Pandora его коллега Алекс Батталия заявил, что обсуждение игр с лучшей графикой 2023 года будет сложным. Alan Wake II и Frontiers of Pandora — два разных проекта, но оба заслуживают первого места.
Однако первый имеет более скромный масштаб по сравнению со вторым. "Аватар" представляет собой обширный открытый мир без загрузочных экранов, в то время как сиквел AW позволяет свободно перемещаться только по Саге. Именно поэтому некоторые слабости в проектах различны.
Главный приз все же был вручен Frontiers of Pandora с небольшим превосходством.
"Первое, что пришло в голову, когда я играл: "Это наследник первого Crysis, о котором я мечтал"", — начал рассказывать Линнеман об Avatar: Frontiers of Pandora.
Проект от Ubisoft Massive великолепно представляет густые джунгли с множеством анимаций, впечатляющим освещением и глубокой детализацией. Так создаётся впечатление, что этот мир действительно живой. Как отметил Батталия, в такой игре, как Frontiers of Pandora, нельзя полагаться на предварительное освещение, поэтому разработчики акцентировали внимание на трассировке лучей, которая, к слову, работает даже на Xbox Series S.
"Это крайне убедительная и красивая игра, построенная на множестве систем", — заключил Оливер Маккензи (Oliver Mackenzie).
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.