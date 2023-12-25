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Digital Foundry: игры с самой выдающейся графикой в 2023 году

4:21
Видеоигры

Команда Digital Foundry собралась вместе, чтобы выделить самые впечатляющие по графике игры 2023 года. Конкуренция между проектами была настолько ожесточенной, что экспертам пришлось приложить много усилий для определения порядка мест в рейтинге.

Digital Foundry: игры с самой выдающейся графикой в 2023 году
Фото: Архив

Три лучших

3 место. Cyberpunk 2077 с поддержкой Ray Tracing: Overdrive

Специалисты DF признали, что Cyberpunk 2077 выглядела великолепно ещё до выхода патча с улучшенным трассированием лучей. Но режим "Ray Tracing: Overdrive" поднял визуальное исполнение проекта на новый уровень.

"С добавлением трассировки лучей произошло качественное улучшение освещения, непревзойденное в мире игр", — отметил Алекс Батталия (Alex Battaglia).

Тем не менее, несмотря на достижения Cyberpunk, она не смогла занять первое место по нескольким причинам.

  • Во-первых, Digital Foundry уже отмечала этот тайтл первым местом в 2020 году, и повторно вручать ему главный приз было бы странным.
  • Во-вторых, CD Projekt RED затратила значительное время на доведение игры до должного состояния.
  • А в-третьих, уровень детализации, текстур и других элементов в CP2077 неоднороден.

Кроме того, реконструкция лучей в игре может создавать "шумный" эффект, в результате чего появляется грубый апскейлинг.

2 место. Alan Wake II

В Digital Foundry долго колебались, прежде чем поставить Alan Wake II на второе место. По мнению экспертов, творение Remedy является образцом отличной игры с качественным рендерингом в реальном времени.

"Каждая сцена насыщена невероятным количеством деталей, практически не видно грубых краев, а трассировка лучей придаёт всему этому дополнительный объем. В итоге изображение выглядит так, словно оно вырвано из настоящего фильма", — поделился Джон Линнеман (John Linneman).

Эксперты также высоко оценили применение трассировки лучей в сиквеле, которая отлично передаёт свойства объектов и эффективно работает с тенями и отражениями.

Лидеры отдали должное Remedy за первоклассное использование трассировки лучей. Эта технология в сиквеле прекрасно передаёт качества объектов и с легкостью взаимодействует с тенью и отражением. Например, ткань на костюме Уэйка реалистично поглощает свет.

1 место. Avatar: Frontiers of Pandora

В процессе обсуждения первого места Линнеман вспомнил, что ещё при работе над роликом об Avatar: Frontiers of Pandora его коллега Алекс Батталия заявил, что обсуждение игр с лучшей графикой 2023 года будет сложным. Alan Wake II и Frontiers of Pandora — два разных проекта, но оба заслуживают первого места.

Однако первый имеет более скромный масштаб по сравнению со вторым. "Аватар" представляет собой обширный открытый мир без загрузочных экранов, в то время как сиквел AW позволяет свободно перемещаться только по Саге. Именно поэтому некоторые слабости в проектах различны.

Главный приз все же был вручен Frontiers of Pandora с небольшим превосходством.

"Первое, что пришло в голову, когда я играл: "Это наследник первого Crysis, о котором я мечтал"", — начал рассказывать Линнеман об Avatar: Frontiers of Pandora.

Проект от Ubisoft Massive великолепно представляет густые джунгли с множеством анимаций, впечатляющим освещением и глубокой детализацией. Так создаётся впечатление, что этот мир действительно живой. Как отметил Батталия, в такой игре, как Frontiers of Pandora, нельзя полагаться на предварительное освещение, поэтому разработчики акцентировали внимание на трассировке лучей, которая, к слову, работает даже на Xbox Series S.

"Это крайне убедительная и красивая игра, построенная на множестве систем", — заключил Оливер Маккензи (Oliver Mackenzie).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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