Digital Foundry: игры с самой выдающейся графикой в 2023 году

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Команда Digital Foundry собралась вместе, чтобы выделить самые впечатляющие по графике игры 2023 года. Конкуренция между проектами была настолько ожесточенной, что экспертам пришлось приложить много усилий для определения порядка мест в рейтинге.

Фото: Архив

Три лучших

3 место. Cyberpunk 2077 с поддержкой Ray Tracing: Overdrive

Специалисты DF признали, что Cyberpunk 2077 выглядела великолепно ещё до выхода патча с улучшенным трассированием лучей. Но режим "Ray Tracing: Overdrive" поднял визуальное исполнение проекта на новый уровень.

"С добавлением трассировки лучей произошло качественное улучшение освещения, непревзойденное в мире игр", — отметил Алекс Батталия (Alex Battaglia).

Тем не менее, несмотря на достижения Cyberpunk, она не смогла занять первое место по нескольким причинам.

Во-первых, Digital Foundry уже отмечала этот тайтл первым местом в 2020 году, и повторно вручать ему главный приз было бы странным.

Во-вторых, CD Projekt RED затратила значительное время на доведение игры до должного состояния.

А в-третьих, уровень детализации, текстур и других элементов в CP2077 неоднороден.

Кроме того, реконструкция лучей в игре может создавать "шумный" эффект, в результате чего появляется грубый апскейлинг.

2 место. Alan Wake II

В Digital Foundry долго колебались, прежде чем поставить Alan Wake II на второе место. По мнению экспертов, творение Remedy является образцом отличной игры с качественным рендерингом в реальном времени.

"Каждая сцена насыщена невероятным количеством деталей, практически не видно грубых краев, а трассировка лучей придаёт всему этому дополнительный объем. В итоге изображение выглядит так, словно оно вырвано из настоящего фильма", — поделился Джон Линнеман (John Linneman).

Эксперты также высоко оценили применение трассировки лучей в сиквеле, которая отлично передаёт свойства объектов и эффективно работает с тенями и отражениями.

Лидеры отдали должное Remedy за первоклассное использование трассировки лучей. Эта технология в сиквеле прекрасно передаёт качества объектов и с легкостью взаимодействует с тенью и отражением. Например, ткань на костюме Уэйка реалистично поглощает свет.

1 место. Avatar: Frontiers of Pandora

В процессе обсуждения первого места Линнеман вспомнил, что ещё при работе над роликом об Avatar: Frontiers of Pandora его коллега Алекс Батталия заявил, что обсуждение игр с лучшей графикой 2023 года будет сложным. Alan Wake II и Frontiers of Pandora — два разных проекта, но оба заслуживают первого места.

Однако первый имеет более скромный масштаб по сравнению со вторым. "Аватар" представляет собой обширный открытый мир без загрузочных экранов, в то время как сиквел AW позволяет свободно перемещаться только по Саге. Именно поэтому некоторые слабости в проектах различны.

Главный приз все же был вручен Frontiers of Pandora с небольшим превосходством.

"Первое, что пришло в голову, когда я играл: "Это наследник первого Crysis, о котором я мечтал"", — начал рассказывать Линнеман об Avatar: Frontiers of Pandora.

Проект от Ubisoft Massive великолепно представляет густые джунгли с множеством анимаций, впечатляющим освещением и глубокой детализацией. Так создаётся впечатление, что этот мир действительно живой. Как отметил Батталия, в такой игре, как Frontiers of Pandora, нельзя полагаться на предварительное освещение, поэтому разработчики акцентировали внимание на трассировке лучей, которая, к слову, работает даже на Xbox Series S.

"Это крайне убедительная и красивая игра, построенная на множестве систем", — заключил Оливер Маккензи (Oliver Mackenzie).