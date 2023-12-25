Ubisoft отразила значительную хакерскую атаку

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Согласно сообщению Insider Gaming, Ubisoft успешно предотвратила хакерскую атаку на свои системы несколько дней назад.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

По информации, полученной от администрации аккаунта vx-underground в бывшем твиттере, злоумышленники проникли в корпоративную систему 20 декабря. Хакеры смогли получить доступ к перепискам и внутренней документации через платформы SharePoint, Confluence и Microsoft Teams.

Сообщается, что злоумышленники пытались похитить около 900 гигабайт данных, связанных с Rainbow Six Siege, однако им это не удалось. Примерно через 48 часов после начала атаки эксперты по безопасности обнаружили несанкционированный доступ и вытеснили хакеров из системы.

В послеатаковой период в сети появилось несколько безвредных скриншотов. По всей видимости, злоумышленникам не удалось получить ценную информацию или доступ к данным пользователей. Компания Ubisoft пока не прокомментировала данную ситуацию.