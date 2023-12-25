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Sony готовит ремастер оригинальной трилогии God of War

0:49
Видеоигры

Sony планирует выпустить ремастеры оригинальной трилогии игр God of War, сообщил известный информатор и ведущий XboxEra Ник Бейкер.

Sony готовит ремастер оригинальной трилогии God of War
Фото: Openverse by kyleburning is licensed under CC BY-ND 2.0.

При этом Бейкер не предоставил конкретных сроков выпуска обновленных версий приключений беспощадного спартанца Кратоса и не уточнил, будет ли Sony просто портировать God of War 3 на PlayStation 5 или создаст ремастер ремастера.

Кроме того, по словам Бейкера, на данный момент нет планов обновлять God of War: Ascension от Sony.

Оригинальная God of War вышла на PlayStation 2 в 2005 году, а God of War 2 была выпущена в 2007 году. Релиз God of War 3 состоялся в 2010 году.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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