В Rockstar планировали 8 однопользовательских дополнений к GTA 5

На днях произошла еще одна значительная утечка данных в игровой индустрии. После того, как в сеть попала сборка Marvel's Wolverine для ПК, полный исходный код Grand Theft Auto 5 вместе с онлайн-режимом также оказался доступен общественности. Подобно предыдущим случаям, эта утечка раскрывает неожиданные детали из тени внутри студии Rockstar Games. По всей видимости, команда имела намерение порадовать фанатов полноценными сюжетными дополнениями к игре, но что-то пошло не так.
Внимательные пользователи заметили чужеродные строки скрипта в утекшем коде GTA 5. Позднее выяснилось, что эти строки написаны на Python и относятся к следующей игре в серии. По всей видимости, разработчики Rockstar Games приступили к работе над концепцией и ранней версией GTA 6, используя технические возможности Grand Theft Auto 5 в качестве основы.
Утечка кода GTA 6 подтверждает, что разработка игры началась довольно давно. Скрипты следующей части франшизы присутствуют в исходном коде GTA 5, по крайней мере, с 2018 года, и, вероятно, были случайно добавлены вместе с обновлениями игры. Несколько авторитетных инсайдеров ранее также указывали на продолжительность процесса разработки GTA 6, предупреждая о нескольких перезапусках проекта с нуля. Мы можем только надеяться, что релиз игры не заставит себя долго ждать, особенно учитывая, что у нас уже есть дебютный трейлер.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.