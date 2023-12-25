Раскрыт принцип действия светового пистолета в культовой игре 1990-х

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Игра Duck Hunt ("Утиная охота") для Nintendo и её клонов стала по-настоящему культовой в 1980-90-х: только официальная версия разошлась тиражом более 28 миллионов экземпляров.

Фото: cnet.com

Неискушённых геймеров той поры поражал световой пистолет. Многие до сих пор не понимают, как разработчики сумели реализовать определение приставкой попадания выстрела в цель при тогдашнем скромном уровне развития технологий.

Принцип действия в "Утиной охоте" незамысловат, но остроумен. Секрет раскрыл журнал TechInsider.

В пистолете был фотодатчик. При нажатии на спусковой крючок экран телевизора гас на мгновение, потом подсвечивалось место, где была утка, а затем изображение восстанавливалось целиком. Если фотоэлемент фиксировал световой импульс — значит, игрок попал; и наоборот.

Примитивность конструкции накладывает определённые ограничения, которые, правда, в те времена не имели никакого значения: это всё корректно работает только с ЭЛТ-телевизором. Если у вас, чем чёрт не шутит, завалялась Dendy, — можете проверить.