Игра Duck Hunt ("Утиная охота") для Nintendo и её клонов стала по-настоящему культовой в 1980-90-х: только официальная версия разошлась тиражом более 28 миллионов экземпляров.
Неискушённых геймеров той поры поражал световой пистолет. Многие до сих пор не понимают, как разработчики сумели реализовать определение приставкой попадания выстрела в цель при тогдашнем скромном уровне развития технологий.
Принцип действия в "Утиной охоте" незамысловат, но остроумен. Секрет раскрыл журнал TechInsider.
В пистолете был фотодатчик. При нажатии на спусковой крючок экран телевизора гас на мгновение, потом подсвечивалось место, где была утка, а затем изображение восстанавливалось целиком. Если фотоэлемент фиксировал световой импульс — значит, игрок попал; и наоборот.
Примитивность конструкции накладывает определённые ограничения, которые, правда, в те времена не имели никакого значения: это всё корректно работает только с ЭЛТ-телевизором. Если у вас, чем чёрт не шутит, завалялась Dendy, — можете проверить.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.