Rockstar объявили дату первого официального трейлера GTA 6

1:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Видеоигровая компания Rockstar Games огласила дату и время выпуска первого официального трейлера Grand Theft Auto VI (GTA 6), шестой части популярного боевика в открытом мире. Информация была представлена на официальной странице Rockstar Games в социальной сети X (предварительно — Twitter).

Фото: cdn.opattack. com/wp-content/uploads/2021/07/rockstar-games-gta-promise.jpg

Согласно анонсу, трейлер GTA 6 будет представлен во вторник, 5 декабря, в 17:00 по московскому времени.

Час спустя после публикации объявления о трейлере GTA 6 собрало более 520 тыс. лайков и 30 тыс. комментариев. Также новость о трейлере была распространена более чем 184 тыс. раз за первый час.

Как стало известно заранее, действие новой части GTA будет происходить в современном мегаполисе Вайс-Сити, который вдохновлен крупнейшим городом штата Флорида, Майами. Игрокам предстоит управлять двумя главными персонажами — молодым парнем по имени Джейсон и девушкой латиноамериканского происхождения по имени Лусия.

В Rockstar Games обещают, что GTA 6 станет самой масштабной игрой в серии, превзойдя даже успех GTA 5.

GTA 5 была выпущена в 2013 году и за 10 лет продаж превысила отметку в 190 млн копий, принося создателям более $8 млрд при бюджете в $265 млн. Именно поэтому ее считают самой успешной видеоигрой в истории.