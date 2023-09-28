Мем о борьбе русских с ящерами стал игрой: первые игроки довольны

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Новая игра, созданная в жанре слэшер, представила миру мем о борьбе древних русов с инопланетными ящерами. Основными персонажами игры стали три богатыря — Дрочеслав, Всеслав Чародей и Радислав Багиров. Разработкой проекта занималась отечественная студия theBratans, которая воплотила идею мема "Великие подвиги древних русов в войне против ящеров", популяризируемого YouTube-каналом "профессора Алексея Сергеевича Багирова".

Фото: steam

Игра предлагает игрокам "легендарные сражения и священную резню", а также возможность выпить байкальскую воду и сразиться во имя древних богов и предков, уничтожая ящеров-вторженцев. Особенностью игры является озвучка, созданная с использованием нейросетей.

По информации newizv.ru, стоимость игры всего 37 рублей, и первые игроки выразили свою радость и восторг в отзывах. Создатели игры подошли к проекту с юмором и вдохновились мемами, что сделало игру уникальной и интересной для фанатов данной тематики.

Игра "Русы против ящеров" обещает порадовать игроков в ближайшие дни.

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РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ / СТРИМ Булджать