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Комплекты для разработки Nintendo Switch 2 готовятся к запуску в конце 2024 года

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По информации из различных источников, похоже, что Nintendo готовит выпуск своей следующей консоли "следующего поколения". Согласно сообщениям, новое устройство будет являться гибридом, как и Nintendo Switch, но заменит OLED-экран светодиодным экраном для экономии на производственных затратах. Планируется, что новый наладонник с названием Legion Go появится на рынке во второй половине 2024 года, а комплекты для разработчиков уже находятся в процессе распространения.

Комплекты для разработки Nintendo Switch 2 готовятся к запуску в конце 2024 года
Фото: techspot. com

Пока это неофициальная информация, однако она совпадает с ожиданиями компании и предыдущими слухами. Президент Nintendo Шунтаро Фурукава, также подтвердил, что новое оборудование не следует ожидать до конца финансового года 2023, заканчивающегося 31 марта 2024 года.

Возможность выпуска новой консоли во второй половине 2024 года более реалистична, учитывая, что в марте 2024 года Nintendo Switch отпраздновал свою шестую годовщину. Это также более типичный срок для поколения консолей. Появление новой информации подтверждает, что обновление устройства неизбежно, так как продажи Switch снижаются.

Предполагается, что у новой консоли будет слот для физических картриджей, подобный текущему порту на Nintendo Switch. Однако другие характеристики остаются под вопросом и подвержены домыслам. Ожидается, что устройство будет оснащено более мощными процессорами, что поможет справляться с более требовательными играми.

Снижение продаж Nintendo Switch и прогноз на сокращение поставок в следующем году вызывают интерес к следующей консоли от Nintendo. Но на данный момент остается много неизвестных, и подробности о новом устройстве будут ожидаться с нетерпением.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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