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Lenovo может разработать Legion Go - новый игровой портативный компьютер для ПК

2:29
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По информации, которая появилась на портале Windows Central, китайская компания Lenovo, как сообщается, планирует выйти на рынок портативных ПК с новым устройством под названием Legion Go. Похоже, что оно будет поставляться с операционной системой Windows 11 и оснащено чипом AMD Phoenix, представленным ранее в этом году. Судя по названию Legion, применяемому Lenovo в своих игровых продуктах, таких как мониторы и ноутбуки, предполагается, что Legion Go будет игровым устройством.

Lenovo может разработать Legion Go - новый игровой портативный компьютер для ПК
Фото: techspot. com

Данное устройство не первый раз упоминается в СМИ. В октябре 2021 года портал Liliputing опубликовал изображения устройства на базе Android, известного как Lenovo Legion Play. Оно было описано как первая облачная игровая консоль Android с 7-дюймовым безрамочным дисплеем FHD, HDR 10, встроенными контроллерами, двумя динамиками, вибрацией и аккумулятором на 7000 мАч. Однако Legion Play так и не был представлен на Mobile World Congress 2021, возможно, из-за опасений Lenovo по поводу сравнения с анонсированным тогда портативным устройством Steam Deck. Возможно, это стало причиной того, что компания решила разработать более мощное устройство на базе Windows 11, которое смогло бы более успешно конкурировать с устройствами Valve и Asus ROG Ally.

Информация о Legion Go предоставляется неофициальными источниками, поэтому стоит быть осторожным с выводами. Некоторые предполагаемые характеристики включают 8-дюймовый экран, что на один дюйм больше, чем у конкурентов Asus ROG Ally и Steam Deck.

Рынок портативных игровых устройств стал особенно популярен после выпуска Nintendo Switch в 2017 году, ставшего третьей самой продаваемой консолью всех времен. Затем компания Valve анонсировала Steam Deck, и ожидается, что в этом году устройство преодолеет отметку в 3 миллиона проданных единиц. Кроме того, появились и другие портативные игровые устройства, такие как Asus ROG Ally, GPD Win 4 и Ayaneo 2. Если Lenovo решила выпустить Legion Go, то ей, безусловно, придется предложить что-то особенное, чтобы выделиться среди многочисленных конкурентов.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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