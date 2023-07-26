Valve и Half-Life оказались в списке участников gamescom-2023

1:21 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сообщество Reddit активно обсуждает неожиданную находку, связанную с популярной серией игр Half-Life.

Фото: архив

Один из пользователей провел исследование приложения, связанного с предстоящим событием gamescom 2023, где, как предполагается, можно увидеть список участников выставки. Среди них обнаружилась компания Valve, а на её странице упоминается бренд Half-Life.

Автор оригинального поста признает, что это может быть случайной ошибкой. Не стоит забывать, что Valve официально не подтвердила своё участие в gamescom 2023, но она фигурирует в списке участников на сайте выставки.

Теперь фанаты и геймеры начинают предполагать: если это действительно намек на будущее объявление, то что же это может быть? Некоторые надеются увидеть продолжение игры Half-Life: Alyx, которая вышла в 2020 году, а другие мечтают о проекте с кодовым названием Citadel, о котором ходят слухи уже давно.

Gamescom 2023 запланирована на период с 23 по 27 августа, с церемонией открытия 22 августа. Ожидается, что множество крупных компаний примет участие в этой выставке.