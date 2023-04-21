Состоялся релиз Dead Island 2

1:04 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Dead Island 2 от Deep Silver наконец-то вышел почти через десять лет после его первоначального анонса. Эта игра, разработанная Dambuster Studios, сеет хаос в Лос-Анджелесе, который был помещен на карантин из-за новой вспышки зомби. Игроки должны использовать свой ум и силу воли в качестве одного из шести героев, чтобы выжить и сбежать.

В отличие от своего предшественника, Dead Island 2 не является игрой с открытым миром. Вместо этого он выбирает линейные уровни, отправляя игроков взламывать и прорубать себе путь через полчища зомби. Попутно они могут находить новое оружие, модифицировать его и уничтожать еще больше зомби. Есть также побочные квесты, которые нужно раскрыть, собрать предметы коллекционирования и победить зомби Apex, но игровой процесс на этом не останавливается.

Dead Island 2 доступен на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5

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Dead Island 2 | ТРЕЙЛЕР (на русском; субтитры)