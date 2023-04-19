Resident Evil 4 Remake стала самой продаваемой игрой марта 2023 года

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В марте 2023 года игровая индустрия продемонстрировала впечатляющие показатели продаж в США: Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy и MLB: The Show 2023 заняли первые три места. По словам Мэтта Пискателлы, отраслевого аналитика Circana, Resident Evil 4 Remake стала самой продаваемой игрой месяца, за ней следует Hogwarts Legacy.

Помимо того, что Resident Evil 4 Remake заняла первое место в чарте продаж за март 2023 года, она также стала третьей самой продаваемой игрой 2023 года в США.

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Hogwarts Legacy следуют их примеру

Топ самых продаваемых игр марта 2023 года:

Resident Evil 4 Remake

Hogwarts Legacy

MLB: The Show 23

Call of Duty: Modern Warfare 2

The Last of Us Part 1

FIFA 23

WWE 2K23

Elder Ring

Madden NFL 23

Mario Kart 8

Minecraft

Octopath Traveler 2

Metroid Prime Remastered

Pokemon Scarlet and Violet

God of War: Ragnarok

Kirby's Return to Dream Land

Dead Space

NBA 2K23

Sonic Frontiers

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

PS5 стала самой продаваемой консолью в марте 2023 года

Данные Circana также показали, что PS5 была самой продаваемой консолью в США в марте 2023 года, превзойдя продажи PS4 за первые 29 месяцев на рынке. Это впечатляющий подвиг, учитывая, что PS5 была запущена совсем недавно.

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