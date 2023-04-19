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Resident Evil 4 Remake стала самой продаваемой игрой марта 2023 года

1:51
Видеоигры

В марте 2023 года игровая индустрия продемонстрировала впечатляющие показатели продаж в США: Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy и MLB: The Show 2023 заняли первые три места. По словам Мэтта Пискателлы, отраслевого аналитика Circana, Resident Evil 4 Remake стала самой продаваемой игрой месяца, за ней следует Hogwarts Legacy.

Resident Evil 4 Remake стала самой продаваемой игрой марта 2023 года

Помимо того, что Resident Evil 4 Remake заняла первое место в чарте продаж за март 2023 года, она также стала третьей самой продаваемой игрой 2023 года в США. 

Call of Duty: Modern Warfare 2 и Hogwarts Legacy следуют их примеру

Топ самых продаваемых игр марта 2023 года:

  • Resident Evil 4 Remake
  • Hogwarts Legacy
  • MLB: The Show 23
  • Call of Duty: Modern Warfare 2
  • The Last of Us Part 1
  • FIFA 23
  • WWE 2K23
  • Elder Ring
  • Madden NFL 23
  • Mario Kart 8
  • Minecraft
  • Octopath Traveler 2
  • Metroid Prime Remastered
  • Pokemon Scarlet and Violet
  • God of War: Ragnarok
  • Kirby's Return to Dream Land
  • Dead Space
  • NBA 2K23
  • Sonic Frontiers
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga

PS5 стала самой продаваемой консолью в марте 2023 года

Данные Circana также показали, что PS5 была самой продаваемой консолью в США в марте 2023 года, превзойдя продажи PS4 за первые 29 месяцев на рынке. Это впечатляющий подвиг, учитывая, что PS5 была запущена совсем недавно.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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