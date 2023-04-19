Авторы Dying Light 2 показали трейлер DLC Gut Feeling

1:50 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Techland, разработчик популярной видеоигры Dying Light 2, выпустила кровавый и напряженный трейлер своего предстоящего крупного обновления под названием Gut Feeling. Обновление Gut Feeling, которое выйдет 20 апреля 2023 года, принесет значительные улучшения в бой и физику, а также новые способы расчленения врагов и трансмогрификации снаряжения.

В обновлении будут представлены новые приемы и комбинации, которые игроки смогут использовать для нанесения максимального урона полчищам зомби и других монстров, заполонивших игровой мир.

Еще одна новая функция, которую игроки могут ожидать в обновлении Gut Feeling, — трансмогрификация снаряжения. Эта система позволяет игрокам изменять внешний вид своего оружия и доспехов, делая их более устрашающими или уникальными.

Помимо новых боевых приемов и трансмогрификации снаряжения, обновление Gut Feeling также представит новую систему создания оружия. Игроки смогут собирать материалы из игрового мира и использовать их для создания мощного и уникального оружия, подходящего их стилю игры.

Чтобы отпраздновать выпуск обновления Gut Feeling, Techland проведет мероприятие Viral Rush с 20 апреля по 4 мая. В это время игроки смогут зарабатывать особые награды, выполняя внутриигровые задания и соревнуясь с другими игроками. Кроме того, в обновлении также будет представлен новый аванпост пилигримов, где игроки могут отслеживать события сообщества, активировать награды и зарабатывать жетоны пилигримов — новую валюту, которую можно использовать для покупки эксклюзивных предметов и снаряжения.

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Dying Light 2 - Exclusive 'Gut Feeling' Update Trailer