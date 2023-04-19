Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Молдавии выдворили сотрудника посольства РФ в Кишинёве
Постельное белье будет благоухать: как избавиться от затхлого запаха
Военкор Коц объяснил, почему не все жители Артёмовска ушли из воюющего города: они ждали русских
Советы умных хозяек: как использовать банановую кожуру в быту
Ворчит на следующий день — названы признаки имитации оргазма у женщин
Персональный тренер по фитнесу: уменьшить внешние признаки целлюлита позволит умеренный дефицит калорий
Российским водителям разрешат приобретать автостраховку на месяц
Госдума выступила против длинных майских праздников — отдыха с 2 по 5 мая не будет
Эксперт Крамаренко: НАТО упорно провоцирует Россию в Балтийском море

Авторы Dying Light 2 показали трейлер DLC Gut Feeling

1:50
Видеоигры

Techland, разработчик популярной видеоигры Dying Light 2, выпустила кровавый и напряженный трейлер своего предстоящего крупного обновления под названием Gut Feeling. Обновление Gut Feeling, которое выйдет 20 апреля 2023 года, принесет значительные улучшения в бой и физику, а также новые способы расчленения врагов и трансмогрификации снаряжения.

Авторы Dying Light 2 показали трейлер DLC Gut Feeling

В обновлении будут представлены новые приемы и комбинации, которые игроки смогут использовать для нанесения максимального урона полчищам зомби и других монстров, заполонивших игровой мир. 

Еще одна новая функция, которую игроки могут ожидать в обновлении Gut Feeling, — трансмогрификация снаряжения. Эта система позволяет игрокам изменять внешний вид своего оружия и доспехов, делая их более устрашающими или уникальными. 

Помимо новых боевых приемов и трансмогрификации снаряжения, обновление Gut Feeling также представит новую систему создания оружия. Игроки смогут собирать материалы из игрового мира и использовать их для создания мощного и уникального оружия, подходящего их стилю игры. 

Чтобы отпраздновать выпуск обновления Gut Feeling, Techland проведет мероприятие Viral Rush с 20 апреля по 4 мая. В это время игроки смогут зарабатывать особые награды, выполняя внутриигровые задания и соревнуясь с другими игроками. Кроме того, в обновлении также будет представлен новый аванпост пилигримов, где игроки могут отслеживать события сообщества, активировать награды и зарабатывать жетоны пилигримов — новую валюту, которую можно использовать для покупки эксклюзивных предметов и снаряжения.

Читайте также:

Blizzard забанила более 100 тысяч читеров в Overwatch 2

В дополнении Burning Shores есть намеки на Horizon 3

В Horizon: Burning Shores показали нетрадиционную ориентацию Элой

Minecraft Legends взломали в день релиза

В Сети появилась карта сюжетного дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Dying Light 2 - Exclusive 'Gut Feeling' Update Trailer
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Ударами мощнейшими бомбами Россия послала страшный сигнал Западу

Армия России начала использовать скрытое вооружение.

Матвийчук назвал удар ВС РФ мощнейшими авиабомбами по ВСУ сигналом странам Запада
РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
"Лимитрофам — первый кнут": эксперт предсказал раздел Польши
Недальновидное решение: Россия отобрала у Финляндии самое ценное
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Названы истинные цели помощи Украине от США: обновление военной индустрии
Последние материалы
Российским водителям разрешат приобретать автостраховку на месяц
Госдума выступила против длинных майских праздников — отдыха с 2 по 5 мая не будет
Эксперт Крамаренко: НАТО упорно провоцирует Россию в Балтийском море
МК: цены на летний отдых поставили граждан РФ в тупик — перелёт равен зарплате
Раскрыта схема дестабилизации Казахстана через СБУ
Рогов опубликовал перехват переговоров иностранных наёмников ВСУ на Запорожском направлении
Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
В Омске 18-летняя девушка принудила к сексу десятилетнего племянника
Минобороны: ВС России уничтожили до 380 украинских военных на Донецком направлении
Сотрудник дома детского творчества в Уфе занимался незаконным изготовлением оружия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников