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Игроки Hogwarts Legacy просят включить в игру внутриигровые часы

1:40
Видеоигры

В волшебном мире Hogwarts Legacy расчет времени играет решающую роль в различных игровых действиях. Например, некоторые задачи, такие как сбор полумаски и взаимодействие с астрономическими таблицами, можно выполнять только в ночное время. Однако из-за отсутствия четких указаний в игровой среде игрокам часто сложно определить, ночь сейчас или день. Например, если они долго находятся в помещении. Это может привести к упущенным возможностям или невыполнению квестов.

Игроки Hogwarts Legacy просят включить в игру внутриигровые часы

В настоящее время в Hogwarts Legacy игроки могут полагаться только на существующие часы, например, расположенные в башне Хогвартса или в школьных помещениях, чтобы определить точное игровое время. Но следить за этим не очень удобно, приходится постоянно выбегать на улицу, чтобы проверить время. Эта проблема была предметом обсуждения в сообществе игры, и игроки выражали свои опасения и предложения на таких платформах, как Reddit, где запрос на внутриигровые часы получил значительную поддержку в виде комментариев и голосов.

Примечательно, что потребность во внутриигровых часах особенно распространена среди консольных игроков. В отличие от игроков на ПК, у которых есть возможность использовать моды, игроки на консолях не имеют такой гибкости для изменения игры. Поэтому они сильно рассчитывают на то, что разработчики включат такие функции в саму базовую игру, сделав ее более доступной и удобной для всех игроков, независимо от их игровой платформы

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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