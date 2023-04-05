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Обновление 13.7 для League Of Legends

3:05
Видеоигры

В обновлении 13.7 в Лиге Легенд ослабили доминирующих чемпионов, лесников, добавили первоапрельские образы.

Обновление 13.7 для League Of Legends

Изменения:

  • Изменения чемпионов
  • Изменения предметов
  • Изменения ARAM
  • CLASH Таргона
  • Сигналы вне экрана
  • Поведенческие системы
  • Испытания
  • Соревновательная система
  • Прекращение поддержки 32bit ОС
  • Получение веховых наград события
  • Исправление ошибок
  • Будущие образы

Чемпионы:

  • Азир. Броня увеличена с 19 до 22 единиц, прирост скорости атаки повышен с 5% до 6%. Продолжительность пассивного умения увеличена с 30 до 45 сек., а дальность поражения — с 500 до 700. Стоимость Q повышена с 60-85 до 70-110 маны, радиус эффекта Q снижен с 370 до 325. Стоимость W снижена с 40 до 40-20 маны, урон W в зависимости от уровня увеличен с 50-90 до 50-118 единиц, общий урон W увеличен с 50-200 до 50-210 единиц.
  • Катарина. Коэффициент силы умений пассивной круговой атаки увеличен с 65/75/85/95% до 70/80/90/100%. Физический урон за кинжал R изменён с 18% доп. силы атаки (+30% за 100% доп. скорости атаки) до 16% доп. силы атаки (+50% за 100% доп. скорости атаки).
  • Калиста. Прирост силы атаки увеличен с 3,5 до 3,75, анимация применения клятвы на союзника сокращена на 4 сек.
  • Грейвз. Бонус крита увеличен с 20% до 30%, перезарядка R снижена со 120-60 до 100-60 сек.
  • Алистар. Броня увеличена с 44 до 47 единиц, базовое здоровье повышено с 670 до 685 единиц.
  • Ясуо. Прочность щита увеличена со 100-475 до 100-575. Урон от стремительного клинка E изменится с +25% базового урона (суммируется до 2 раз) до +15-25% общего урона (суммируется до 4 раз).

 

 
 
 
Новые образы:
 
 

 

Цветовые схемы:

 
 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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