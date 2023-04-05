Обновление 13.7 для League Of Legends

В обновлении 13.7 в Лиге Легенд ослабили доминирующих чемпионов, лесников, добавили первоапрельские образы.

Изменения:

Чемпионы:

Цветовые схемы:

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