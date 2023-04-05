Обновление 13.7 для League Of Legends

В обновлении 13.7 в Лиге Легенд ослабили доминирующих чемпионов, лесников, добавили первоапрельские образы.
Изменения:
Изменения чемпионов
Изменения предметов
Изменения ARAM
CLASH Таргона
Сигналы вне экрана
Поведенческие системы
Испытания
Соревновательная система
Прекращение поддержки 32bit ОС
Получение веховых наград события
Исправление ошибок
Будущие образы
Чемпионы:
Азир. Броня увеличена с 19 до 22 единиц, прирост скорости атаки повышен с 5% до 6%. Продолжительность пассивного умения увеличена с 30 до 45 сек., а дальность поражения — с 500 до 700. Стоимость Q повышена с 60-85 до 70-110 маны, радиус эффекта Q снижен с 370 до 325. Стоимость W снижена с 40 до 40-20 маны, урон W в зависимости от уровня увеличен с 50-90 до 50-118 единиц, общий урон W увеличен с 50-200 до 50-210 единиц.
Катарина. Коэффициент силы умений пассивной круговой атаки увеличен с 65/75/85/95% до 70/80/90/100%. Физический урон за кинжал R изменён с 18% доп. силы атаки (+30% за 100% доп. скорости атаки) до 16% доп. силы атаки (+50% за 100% доп. скорости атаки).
Калиста. Прирост силы атаки увеличен с 3,5 до 3,75, анимация применения клятвы на союзника сокращена на 4 сек.
Грейвз. Бонус крита увеличен с 20% до 30%, перезарядка R снижена со 120-60 до 100-60 сек.
Алистар. Броня увеличена с 44 до 47 единиц, базовое здоровье повышено с 670 до 685 единиц.
Ясуо. Прочность щита увеличена со 100-475 до 100-575. Урон от стремительного клинка E изменится с +25% базового урона (суммируется до 2 раз) до +15-25% общего урона (суммируется до 4 раз).
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