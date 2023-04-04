Недельный чарт Steam: CS:GO TLOU Part 1 и Resident Evil Remake

Valve, разработчик популярной платформы цифровой дистрибуции Steam, недавно опубликовала чарт за неделю с 28 марта по 4 апреля. Counter-Strike: Global Offensive заняла первое место, обогнав другие знакомые игры в чарте.
Dredge, игра, которая позволяет игрокам исследовать загадочные воды в роли рыбака, является единственным новым выпуском, попавшим в топ-10.
Другие позиции в чарте включают знакомые названия, такие как бесплатная игра Apex Legends и ремейк Resident Evil 4, который опустился на одну позицию по сравнению с чартом прошлой недели и теперь занимает третье место.
Naraka: Bladepoint, игра в жанре королевской битвы, поднялась на впечатляющие 19 позиций и заняла 10-е место, в то время как The Last of Us: Part I удалось подняться только на одну позицию до 7-й. Ремейк Resident Evil 4 продолжает показывать хорошие результаты уже вторую неделю, занимая третье место в чарте.
Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends, обе бесплатные игры, обогнали все игры в чарте на этой неделе. Портативное игровое устройство Steam Deck от Valve заняло четвертое место, а Destiny 2 и PUBG: Battlegrounds занимают пятое и шестое места соответственно.
Другие игры в топ-20 включают EA Sports FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare II, Sons of the Forest, Forza Horizon 5, Hogwarts Legacy и Tom Clancy's Rainbow Six Осада.
Топ-20 игр и устройств по выручке в Steam с 28 марта по 4 апреля
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