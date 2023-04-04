Игроки выбрали любимое оружие в Atomic Heart

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Если вы являетесь поклонником популярного шутера Atomic Heart, разработанного Mundfish, вам должно быть знакомо желание иметь лучшее оружие для победы над врагами. К счастью, разработчики игры прислушались к своим поклонникам и недавно провели опрос, чтобы помочь игрокам выбрать любимое оружие.

В опросе, который проходил в официальном сообществе Atomic Heart ВКонтакте, приняли участие около 25 000 игроков. Результаты показали, что большинство игроков, около 52,15%, отдают предпочтение "Звездочке" как лучшему оружию для убийства врагов. «Пашет» занял второе место с 30,3% голосов, за ним следует "Шведский топор" с 17,55% голосов.

В то время как игроки явно отдают предпочтение определенному оружию в Atomic Heart, некоторые выражают озабоченность по поводу открытого игрового мира и приобретения оружия. Многие игроки сообщали о трудностях с получением определенного оружия, обвиняя в этом большой, но пустой открытый мир игры. Игрокам было сложно найти важные чертежи или не добраться до необходимой области, чтобы найти ресурсы для создания оружия. Несмотря на эти жалобы, игра по-прежнему получает высокую оценку как отличный шутер.

Стоит отметить, что разработчики Mundfish активно взаимодействуют с сообществом с момента выпуска игры. Они продемонстрировали готовность прислушиваться к отзывам и внедрять изменения, которые приносят пользу игрокам. В ответ на недавний опрос разработчики выразили благодарность игрокам за участие и пообещали учесть результаты в будущих обновлениях.

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