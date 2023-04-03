Появился геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

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На прошлой неделе EA организовала мероприятие в Лос-Анджелесе, на котором средства массовой информации и создатели контента смогли познакомиться с одной из самых ожидаемых игр года — Star Wars Jedi: Survivor от Respawn.

Действие игры происходит через пять лет после кульминации Jedi: Fallen Order, где Кэл все глубже погружается в могущество Силы и полностью осознает зверства, совершенные Галактической Империей.

Во время мероприятия EA посетители впервые увидели игровой процесс Star Wars Jedi: Survivor на планете Кобо. Планета известна своей суровой окружающей средой, и разработчики игры создали захватывающий опыт, который заставляет игроков чувствовать, что они на самом деле находятся на планете.

Игрокам нужно будет перемещаться по густым джунглям, избегая препятствий и сражаясь с опасными существами. Боевая система игры была модернизирована по сравнению с Jedi: Fallen Order, что сделало ее более плавной и отзывчивой. Игроки смогут плавно переключаться между боем на световых мечах и силовыми способностями, создавая уникальный и захватывающий игровой процесс.

Сюжетная линия игры обещает быть захватывающей и увлекательной, а игроки делают выбор, который определит судьбу галактики. Разработчики игры заявили, что хотят, чтобы игроки чувствовали, что они действительно живут во вселенной «Звездных войн», и они приложили много усилий для создания мира, богатого деталями и знаниями.

Star Wars Jedi: Survivor выходит 28 апреля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

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Star Wars Jedi Survivor Gameplay Impressions - It's Better than Fallen Order