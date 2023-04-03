В Dying Light добавят "куриный набор"

1:19 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчики Dying Light 2: Stay Human поделились новым видео, демонстрирующим набор новых предметов, которые игроки могут экипировать. Главный герой теперь может летать на стилизованном планере под названием «Куриное крыло», владеть впечатляющим оружием, известным как «Куриный коготь», и даже наряжаться в «Костюм петуха».

Стоимость этого набора составляет 3 доллара, но у игроков была возможность получить его бесплатно во время события, которое проходило с 21 по 28 марта.

Студия Techland ранее поделилась своими планами по дальнейшему развитию игры. В этом месяце разработчики представят новые подробности и выпустят обновление, которое улучшит боевую систему и добавит функцию трансмогрификации.

В этом году экшн-игра получит свое первое крупное расширение с новой сюжетной линией. Создатели игры уверены, что она оправдает «долгое ожидание». С Куриным набором для Dying Light 2 игроки теперь могут сражаться с зомби с помощью импровизированной куриной ножки.

Набор уже доступен для покупки, а на этой неделе первую часть Dying Light раздадут в Epic Games Store.

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Dying Light 2 Stay Human - Chicken Bundle