Юридическое лицо Electronic Arts закрыто в России

Видеоигры

Согласно последним данным, компания Electronic Arts, известная по всему миру благодаря своим сериям игр, больше не существует в России. Информация об этом была внесена в единый государственный реестр 31 марта.

Electronic Arts была юридически представлена в России с 2007 года, но в марте 2022 года руководство компании объявило об остановке своей деятельности не только в Российской Федерации, но и в Беларуси. Тогда же были остановлены продажи игр и других продуктов, а к ноябрю компания полностью прекратила свою деятельность на территории России.

Учредителями российского юридического лица "ООО "Электроник артс"" выступали нидерландская компания Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Компания известна во всем мире благодаря сериям Dragon Age, Mass Effect, The Sims, Need for Speed и FIFA.

Эта новость несет определенную значимость для российской индустрии видеоигр, поскольку Electronic Arts является одним из крупнейших игровых издателей в мире и имела большое влияние на мировую игровую индустрию. Однако, несмотря на это, российские игроки по-прежнему имеют доступ к многим другим качественным играм и продуктам, разработанным другими компаниями.

