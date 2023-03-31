В War Thunder появятся роботы из Atomic Heart

1:38 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

War Thunder, популярная многопользовательская онлайн-игра, разработанная Gaijin Entertainment, должна получить новую ветку советских роботов. Эти машины будут тщательно воссозданы с использованием уникальных документов, предоставленных разработчиком шутера Atomic Heart.

Ожидается, что советские роботы будут играть уникальные роли в мире War Thunder. Например, сварочный робот МА-9 «Беляш», вдохновленный шимпанзе, может легко взбираться по вертикальным поверхностям, что делает его идеальным разведчиком. Между тем ремонтно-строительный робот НА-Т256 «Наташа» оснащен реактивным ранцем, позволяющим ему взлетать вертикально и развивать скорость до 95 км/ч. Он также вооружен противопехотными минами, ракетной установкой и системой залпового огня под названием «Катюша 3.0», что делает его незаменимым подразделением поддержки. Также хорошо представлены средства воздушного нападения, такие машины, как грузовик МТУ-7 «Шмель», вооруженный лазерной установкой, и малогабаритный мобильный беспилотный летательный аппарат ЛУК-1 «Сова», оснащенный автоматическими пулеметами ШКАС. Все эти роботы обещают предложить игрокам совершенно новый и уникальный опыт использования любимой технологии роботов от Atomic Heart.

Новые роботы из мира Atomic Heart будут анонсированы для War Thunder, а тестирование начнется позже.

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