Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Западные СМИ сообщили, что Пентагон обеспокоен эффективностью ЧВК "Вагнер"
В ОКБ Нижневартовска пациентке поставили диагноз в день смерти
Офтальмолог Акимова: в ясный летний день детям для защиты зрения нужны солнцезащитные очки
Санду ответила на слова Лаврова о русских в Приднестровье: не ваша забота
Иран призвал Азербайджан дать разъяснения по поводу антииранских высказываний
Генерал Гурулёв заявил, что Зеленский и Залужный не смогли подготовить контрнаступление ВСУ
Политолог: "Многие республиканцы уже не прочь оставить Трампа в прошлом"
The Jamestown Foundation: Иран проникает все глубже в Россию с полного одобрения Москвы
Гастроэнтеролог Ткаченко: запоры и диарея, а также ночная боль могут указывать на рак кишечника

Актер, который сыграл Кратоса в God Of War призвал геймеров перестать спорить из-за игровых платформ

1:36
Видеоигры

Кристофер Джадж, актер, получивший награду "лучшая мужскую роль" за главную роль во франшизе God of War на церемонии вручения наград BAFTA Games Awards 2023, воспользовался возможностью, чтобы выразить благодарность фанатам шоу и призвать их вести себя более позитивно по отношению друг к другу. Во время своего выступления на церемонии Джадж обращался непосредственно к рядовым геймерам.

Актер, который сыграл Кратоса в God Of War призвал геймеров перестать спорить из-за игровых платформ

"Спасибо фанатам”, — сказал он. "Будьте проще друг к другу. У всех вас больше общего, чем того, что вас разделяет. Независимо от того, какую платформу вы любите, независимо от того, какую игру вы любите, вы все равно остаетесь частью игрового сообщества и даете друг другу передышку”.

Джадж попросил геймеров воздержаться от создания бессмысленных споров по поводу игровых платформ, подчеркнув, что каждый геймер является частью игрового сообщества. Независимо от того, играете ли вы на PC, Playstation или XBOX.

Речь Кристофера Джаджа на церемонии вручения наград BAFTA Games Awards 2023 послужила напоминанием о решающей роли, которую фанаты играют в игровой индустрии. Его призыв к более позитивному игровому сообществу отражает растущую тенденцию в отрасли и подчеркивает важность создания поддерживающей и инклюзивной игровой культуры. Как геймеры, мы все несем ответственность за создание лучшего игрового опыта для всех.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков

Бойцы ВС РФ нанесли урон группировке ВСУ.

РВ: бойцы новосибирского спецназа ВС РФ устроили "Судный день" для военных ВСУ
РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Сбежавший "азовец"* притворялся мирным строителем, помогая бойцам ВС РФ
"Это голос разума" — американцев восхитил глава МИД РФ Лавров
Путин первого апреля устроит Украине "кровавый смех" — украинский политолог
Путин первого апреля устроит Украине "кровавый смех" — украинский политолог
Последние материалы
The Jamestown Foundation: Иран проникает все глубже в Россию с полного одобрения Москвы
Актер, который сыграл Кратоса в God Of War призвал геймеров перестать спорить из-за игровых платформ
Гастроэнтеролог Ткаченко: запоры и диарея, а также ночная боль могут указывать на рак кишечника
Фигуристка Оксана Домнина не подтвердила слухи об отправке Романа Костомарова на лечение в Германию
Сценаристка Tomb Raider хотела сделать Лару Крофт нетрадиционной ориентации
Павел Деревянко рассказал, что помогло ему приобрести квартиру в Москве
Экс-депутат Госдумы Худяков: "мафия Пугачёвой" развалилась, но в стране остались её люди
Медведев: миротворцы НАТО на Украине станут законной целью армии России
Байден попросил Россию отпустить журналиста WSJ Гершковича
Экс-глава МИД Австрии рассказала о неожиданном эффекте "адских" антироссийских санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников