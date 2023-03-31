Актер, который сыграл Кратоса в God Of War призвал геймеров перестать спорить из-за игровых платформ

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Кристофер Джадж, актер, получивший награду "лучшая мужскую роль" за главную роль во франшизе God of War на церемонии вручения наград BAFTA Games Awards 2023, воспользовался возможностью, чтобы выразить благодарность фанатам шоу и призвать их вести себя более позитивно по отношению друг к другу. Во время своего выступления на церемонии Джадж обращался непосредственно к рядовым геймерам.

"Спасибо фанатам”, — сказал он. "Будьте проще друг к другу. У всех вас больше общего, чем того, что вас разделяет. Независимо от того, какую платформу вы любите, независимо от того, какую игру вы любите, вы все равно остаетесь частью игрового сообщества и даете друг другу передышку”.

Джадж попросил геймеров воздержаться от создания бессмысленных споров по поводу игровых платформ, подчеркнув, что каждый геймер является частью игрового сообщества. Независимо от того, играете ли вы на PC, Playstation или XBOX.

Речь Кристофера Джаджа на церемонии вручения наград BAFTA Games Awards 2023 послужила напоминанием о решающей роли, которую фанаты играют в игровой индустрии. Его призыв к более позитивному игровому сообществу отражает растущую тенденцию в отрасли и подчеркивает важность создания поддерживающей и инклюзивной игровой культуры. Как геймеры, мы все несем ответственность за создание лучшего игрового опыта для всех.

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