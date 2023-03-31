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Сценаристка Tomb Raider хотела сделать Лару Крофт нетрадиционной ориентации

3:10
Видеоигры

Британский сценарист Рианна Пратчетт недавно поделилась своими мыслями о своей работе над перезапуском франшизы Tomb Raider в интервью Eurogamer. В частности, она обсудила изображение отношений Лары Крофт и потенциал для будущего изображения и развития персонажей в сериале.

Сценаристка Tomb Raider хотела сделать Лару Крофт нетрадиционной ориентации

"Я не думаю, что в Crystal Dynamics хотели изучать отношения Лары и Сэм в таком контексте. Но я как писатель была полностью открыта к этому. Я думаю, разработчики просто не хотели акцентировать на этом внимание в первой игре. Возможно, им показалось, что это будет сильно отвлекать от всего остального.

Но я бы с радостью раскрыла героиню с этой стороны. У меня есть свои идеи. Мне кажется, в Crystal Dynamics просто хотели оставить это открытым для интерпретации. Я думаю, они просто не хотели говорить об этом в открытую." — говорит Пратчетт

В игре Tomb Raider 2013 года разработчики продемонстрировали дружбу Лары Крофт и Саманты Нисимуры, которая также пережила кораблекрушение. Однако некоторые фанаты полагали, что между двумя женщинами были намеки на более романтические отношения.

"Позвольте ей немного веселиться, шутить и общаться. И я сейчас не только про романтические или сексуальные отношения, а просто про дружбу, и всё что есть между ней. Пусть она живёт как человек и как герой — так можно увидеть, как эти аспекты конфликтуют друг с другом. И именно в этом рождается нечто интересное." — добавила Пратчетт

Пратчетт объяснил, что Crystal Dynamics, студия, стоящая за Tomb Raider, не обсуждала сексуальную ориентацию Лары Крофт во время разработки игры. Однако лично она не возражала бы против изображения персонажа лесбиянкой. По словам Пратчетт, разработчики решили не исследовать этот аспект персонажа, так как считали, что это будет отвлекать игроков от основной сюжетной линии игры. Она пояснила, что студия никогда не была против идеи сделать Лару Крофт лесбиянкой, но эта тема просто не обсуждалась во время производства.

Забегая вперед, Пратчетт считает, что франшиза Tomb Raider может стать более представительной. Она считает, что игры могут исследовать вопросы, связанные с полом, сексуальностью и разнообразием, не жертвуя при этом основными элементами серии. Она также надеется, что будущие игры продемонстрируют различные стороны личности Лары Крофт, будь то ее более героические или более мрачные черты.

Crystal Dynamics в настоящее время разрабатывает следующую часть серии Tomb Raider, которая будет однопользовательской игрой, работающей на Unreal Engine 5. Хотя Пратчетт не участвует в проекте, она с оптимизмом смотрит в будущее франшизы. Она считает, что есть место для роста и развития, и что Tomb Raider может оставаться новаторской серией, которая раздвигает границы повествования и представления в видеоиграх.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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