GameVoice показала трейлер русской озвучки для Hogwarts Legacy

0:55 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Российская любительская студия озвучивания GamesVoice работает над полным русским дублированием фантастической игры Hogwarts Legacy. Имея только англоязычную версию игры, но с русскими субтитрами и 33 часами дублированных диалогов, объем работы просто огромен. Однако сегодня студия представила полную демонстрацию своей работы в виде геймплейного прохождения пролога игры. Хотя дата выхода русской озвучки Hogwarts Legacy от GamesVoice пока неизвестна, студия ранее заявляла, что намерена выпустить ее к концу 2023 года.

В GamesVoice полным ходом идет процесс озвучивания «Наследия Хогвартса», и они утвердили почти всех актеров для работы над игрой. Ранее актриса озвучивания и ведущая GamesVoice объяснила разницу между разными видами дубляжа.

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Hogwarts Legacy: Геймплейная демонстрация пролога с русской озвучкой / GamesVoice