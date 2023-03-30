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GameVoice показала трейлер русской озвучки для Hogwarts Legacy

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Видеоигры

Российская любительская студия озвучивания GamesVoice работает над полным русским дублированием фантастической игры Hogwarts Legacy. Имея только англоязычную версию игры, но с русскими субтитрами и 33 часами дублированных диалогов, объем работы просто огромен. Однако сегодня студия представила полную демонстрацию своей работы в виде геймплейного прохождения пролога игры. Хотя дата выхода русской озвучки Hogwarts Legacy от GamesVoice пока неизвестна, студия ранее заявляла, что намерена выпустить ее к концу 2023 года.

GameVoice показала трейлер русской озвучки для Hogwarts Legacy

В GamesVoice полным ходом идет процесс озвучивания «Наследия Хогвартса», и они утвердили почти всех актеров для работы над игрой. Ранее актриса озвучивания и ведущая GamesVoice объяснила разницу между разными видами дубляжа.

 

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Hogwarts Legacy: Геймплейная демонстрация пролога с русской озвучкой / GamesVoice
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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