В Epic Games Store бесплатно раздадут Dying Light Enhanced Edition

1:36 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Отличные новости для геймеров! Надежный инсайдер billbil_kun сообщил, что следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет всем известный зомби-экшен с элементами паркура Dying Light. По словам billbil_kun, пользователи смогут бесплатно добавить Enhanced Edition игры от Techland в свою библиотеку.

Нет оснований сомневаться в достоверности утечки. Billbil_kun специализируется на ранних объявлениях о бесплатных играх в различных цифровых магазинах, включая ПК и консоли. Он заявил, что Dying Light Enhanced Edition будет доступен в Epic Games Store, что позволит игрокам мгновенно погрузиться в оригинальную историю, исследовать окраины города на транспортных средствах и испытать дополнительные игровые режимы.

Розыгрыш Dying Light Enhanced Edition начнется со следующей недели. Игроки могут добавить игру в свою библиотеку Epic Games Store с 6 по 13 апреля. Расширенное издание включает в себя оригинальную игру Dying Light, а также сюжетное расширение The Follow, которое добавляет новую локацию, транспортные средства и оружие. Кроме того, расширенное издание содержит более ранние DLC и обновления, такие как Bozak Horde и Cuisine & Cargo.

На данный момент неизвестно, будет ли раздача доступна в российском регионе. Однако игра доступна для покупки в Epic Games Store за 759 рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Dying Light — релизный трейлер