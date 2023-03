Сравнение графики The Last Of Us Part 1 PC на низких и ультра настройках

Канал YouTube ElAnalistaDeBits выпустил видео, сравнивающее The Last of Us Part 1 на ПК, полностью сосредоточив внимание на различиях между низкими и ультра настройками графики или двумя крайними значениями включенных пресетов.

Как видно из видео, игра выглядит намного лучше графически при максимальной детализации, обеспечивая больше деталей, а также лучшее освещение, тени и отражения, все, что вы ожидаете от игры такого рода, в максимальной степени.

Следует отметить, что графика держится на неплохом уровне даже при низкой детализации, что, тем не менее, обеспечивает приятное впечатление.

Все пользователи в комментариях к видео отметили существенную разницу в качестве — на «минимальном» пороге уровень графики в игре сильно падает, особенно это касается отдельных текстур окружения. Кроме того, в случае такого переключателя особенно страдают эффекты воды.

Визуальная составляющая на низких настройках оказалась настолько слабой, что игроки даже начали сравнивать ее с PS3-версией проекта. Некоторые даже посчитали, что в последнем случае творение Naughty Dog дало лучшие результаты.

У первой части есть и проблемы с производительностью, о которых пользователи упомянули сразу после релиза — частота кадров падает ниже 30 FPS даже на минимальных параметрах, с которыми новинка работает в Steam Deck.

The Last of Us Part I | Low vs Ultra | PC Graphics Settings Comparison