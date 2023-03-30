Electronic Arts планирует уволить 800 сотрудников

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Electronic Arts (EA) недавно объявила о своих планах реструктуризации своих активов, включая увольнение около 6% сотрудников, или примерно 775 сотрудников.

В своем заявлении генеральный директор EA Эндрю Уилсон также пояснил, что компания изменит свои приоритеты. Сейчас издатель занимается разработкой игр для больших сообществ, продвижением социальных технологий и авторских инструментов, а также выпуском блокбастеров в мире интерактивного повествования. Уилсон добавил, что компания будет отказываться от проектов, которые не соответствуют ее новой стратегии. Ожидается, что процесс реструктуризации Electronic Arts завершится к сентябрю 2023 года.

"Мы работаем над этим процессом с максимальной осторожностью и уважением. Там, где мы можем, мы предоставляем нашим коллегам возможность перейти к другим проектам. Если это невозможно, мы предоставляем выходное пособие и дополнительные льготы: медицинское обслуживание и услуги по поиску новой работы." — говорит Уилсон

По состоянию на конец марта 2022 года в Electronic Arts работало 12 900 человек. Уилсон заявил, что компания вынуждена переориентировать свои стратегические направления, отсюда и необходимость реструктуризации активов.

Компания назвала необходимость переориентации своих приоритетов основной причиной реструктуризации. EA планирует сосредоточиться на создании игр с сильным онлайн-присутствием и поощрении социальной активности, что, по ее мнению, является будущим игровой индустрии. Компания также хочет разработать инновационные авторские инструменты, которые помогут разработчикам игр создавать более привлекательный и захватывающий контент. Кроме того, EA стремится выпускать больше блокбастеров в мире интерактивного повествования, что, по ее мнению, является еще одной многообещающей областью роста.

Процесс реструктуризации будет осуществляться в течение следующих нескольких месяцев, а его завершение намечено на сентябрь 2023 года. Компания не предоставила никаких подробностей о том, какие конкретные проекты или отделы будут затронуты реструктуризацией.

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