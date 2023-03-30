Леон убивал и терял Эшли 3 млн раз: Capcom опубликовала статистику ремейка Resident Evil 4

Capcom запустила на сайте Resident Evil специальный раздел, посвященный четвертой части ремейка игры. Раздел предоставляет ежедневные обновления подробной статистики по мере прохождения аудиторией игры.
Игроки провели в игре более 3000 лет в течение четырех дней после ее выпуска.
Более 3,3 миллиона игроков получили миссию по спасению Эшли, и более 443 000 человек выполнили ее.
Почти 90% игроков прошли первую главу ремейка на легком и среднем уровне сложности, а около 80% — на хардкоре.
Леон сопровождал Эшли более 12,2 тысяч лет, теряя ее в пути в 39% случаев.
Игроки умирали 36 миллионов раз.
Самым популярным оружием стал пистолет SG-09 R, который использовался более 1,1 миллиарда раз с точностью 79,3% и чаще всего прокачивали на максимальный уровень.
Было сломано 39,2 миллиона ножей.
Больше всего крафтились боеприпасы для пистолета, на их долю приходилось 52%.
Игроки отразили более 71,2 миллиона атак, из которых 40% были идеальными.
Было убито более миллиарда врагов, среди которых наиболее заметными были люди Ганадо.
Эшли спасли более 23,6 миллиона раз. Она погибла от рук врагов 18 миллионов раз и от рук Леона более 3 миллионов раз.
Леон получил почти 1,7 трлн монет и отдал более 1,5 трлн монет.
Было использовано 77% яиц, продано 18%, выброшено 2% и вообще не использовано 3%.
59% игроков были повреждены змеями, 19% пропустили змей, 21% убили змей первыми и 1% избежали атаки.
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