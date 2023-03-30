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Леон убивал и терял Эшли 3 млн раз: Capcom опубликовала статистику ремейка Resident Evil 4

2:06
Видеоигры

Capcom запустила на сайте Resident Evil специальный раздел, посвященный четвертой части ремейка игры. Раздел предоставляет ежедневные обновления подробной статистики по мере прохождения аудиторией игры.

Леон убивал и терял Эшли 3 млн раз: Capcom опубликовала статистику ремейка Resident Evil 4
  • Игроки провели в игре более 3000 лет в течение четырех дней после ее выпуска.
  • Более 3,3 миллиона игроков получили миссию по спасению Эшли, и более 443 000 человек выполнили ее.
  • Почти 90% игроков прошли первую главу ремейка на легком и среднем уровне сложности, а около 80% — на хардкоре.
  • Леон сопровождал Эшли более 12,2 тысяч лет, теряя ее в пути в 39% случаев.
  • Игроки умирали 36 миллионов раз.
  • Самым популярным оружием стал пистолет SG-09 R, который использовался более 1,1 миллиарда раз с точностью 79,3% и чаще всего прокачивали на максимальный уровень.
  • Было сломано 39,2 миллиона ножей.
  • Больше всего крафтились боеприпасы для пистолета, на их долю приходилось 52%.
  • Игроки отразили более 71,2 миллиона атак, из которых 40% были идеальными.
  • Было убито более миллиарда врагов, среди которых наиболее заметными были люди Ганадо.
  • Эшли спасли более 23,6 миллиона раз. Она погибла от рук врагов 18 миллионов раз и от рук Леона более 3 миллионов раз.
  • Леон получил почти 1,7 трлн монет и отдал более 1,5 трлн монет.
  • Было использовано 77% яиц, продано 18%, выброшено 2% и вообще не использовано 3%.
  • 59% игроков были повреждены змеями, 19% пропустили змей, 21% убили змей первыми и 1% избежали атаки.

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Resident Evil 4 - Remake — Русский трейлер игры (4К, 2023)
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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