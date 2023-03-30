Леон убивал и терял Эшли 3 млн раз: Capcom опубликовала статистику ремейка Resident Evil 4

Capcom запустила на сайте Resident Evil специальный раздел, посвященный четвертой части ремейка игры. Раздел предоставляет ежедневные обновления подробной статистики по мере прохождения аудиторией игры.

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